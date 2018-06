Đồng Nai điều tra nhiều dự án bất động sản

“Chúng tôi đang thụ lý điều tra theo quyết định ủy thác điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng”. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều 11-6, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.



Được biết các dự án này đều liên quan đến hai công ty Kim Phát (do ông Nguyễn Công Cường làm giám đốc và đại diện pháp luật) và Công ty Việt Hưng Phát (do bà Nguyễn ThịKim Ngân làm tổng giám đốc và đại diện pháp luật). Cả hai công ty này đều có trụ sở ở quận 10, TP.HCM.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát) và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát) chủ yếu nhận sang nhượng một phần các dự án từ nhiều công ty bất động sản ở Đồng Nai và TP.HCM. Sau đó, họ tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị... các dự án này với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khi khách hàng đồng ý mua đất nền, họ ký kết các dạng “hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”… Nội dung các hợp đồng thường trái với nội dung hợp đồng môi giới mà hai công ty đã ký với các chủ đầu tư; sau đó họ thu tiền và không giao đất, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.



Dự án khu dân cư Boulevard City, Trảng Bom có tên trong danh sách của Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Một số dự án được Công an tỉnh Đồng Nai nêu tên:

- Dự án khu dân cư Boulevard City nằm trên quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và sau đó chuyển nhượng một phần dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát.

- Dự án khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư. Sau đó công ty này đã chuyển nhượng lại 112 nền đất cho Công ty Việt Hưng Phát.

- Dự án khu dân cư xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai do Công ty TNHH Long Đức làm chủ đầu tư (Urban Land). Sau đó Công ty Long Đức Urban Land và Công ty Việt Hưng Phát đã ký kết hợp đồng hợp tác với nhau.

- Dự án khu dân cư Phước An ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Sau đó HUD chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phúc. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn lại ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho Công ty Việt Hưng Phát…

Để kịp tiến độ điều tra theo ủy thác, PC46 đang phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khẩn trương thu thập hồ sơ pháp lý của các dự án liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.