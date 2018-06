Giải bài toán nhà ở cho giới trẻ

Tuy nhiên, lượng dự án đáp ứng nhu cầu mua nhà người trẻ lại rất ít.



Thiếu nhà cho người trẻ

Theo báo cáo mới nhất về tình hình thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố có 9.174 căn được các chủ đầu tư đưa ra thị trường. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp, chiếm hơn 41% thị trường, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ căn hộ trung cấp chiếm hơn 37% thị trường và căn hộ bình dân chỉ chiếm khoảng 20%.

Từ số liệu này cho thấy, thị trường đang phát triển không hợp lý giữa nhu cầu khách hàng và nguồn cung. Chủ đầu tư đang chú trọng dự án cao cấp trong khi nhu cầu khách hàng lại đến chủ yếu từ nguồn nhà ở tầm trung (dưới 2 tỷ đồng/căn hộ).

Những căn hộ hiện đại về thiết kế và vị trí thuận tiện có giá dưới 2 tỷ đồng thực sự khan hiếm trên thị trường. (Ảnh: Him Lam Land)



PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (hiện Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật xây dựng - ĐH Bách khoa TP.HCM) cho rằng hiện TP.HCM có khoảng 13 triệu dân, trong số đó đa phần là dân số trẻ. Đây là lượng người có thu nhập mức trên 15 triêu/tháng, có nhu cầu nhà ở ổn định lâu dài tại TP.HCM. Tuy nhiên, nghịch lý là các dự án nhà ở cho số lượng người trẻ này lại không nhiều.



Chủ đầu tư giải bài toán nhà cho người trẻ

Nhận ra thị trường và phân khúc nhà dành cho người trẻ hiện nay rất tiềm năng bởi nguồn cung thấp nhưng nhu cầu quá lớn. Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã cho ra thị trường dự án Him Lam Phú An. Đây là một dự án đáp ứng nhu cầu mua nhà cho người trẻ, với hơn 1.000 căn hộ, có giá dưới 2 tỷ đồng/căn, nằm ngay mặt tiền Xa lộ Hà Nội (quận 9), thuận tiện lưu thông vào quận 1, 2, 3, Bình Thạnh…

Dự án Him Lam Phú An, quận 9 đang thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ vi trí tốt, tiện ích hiện đại và giá bán hợp lý. (Ảnh Him Lam Land)



Đại diện chủ đầu tư Him Lam Land cho biết: dự án hướng tới khách hàng là nhóm người trẻ. Chính vì thế, dự án đã tích hợp hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, như: hồ bơi, phòng gym, nhà hàng, thương mại, khu vui chơi trẻ em... Mỗi căn hộ đều có từ 2 đến 3 hướng view thoáng đãng, vừa tận dụng được ánh sáng tự nhiên vừa tối ưu hóa không gian sử dụng. Điểm đặc biệt tại căn hộ Him Lam Phú An là khu vực bếp được thiết kế tách biệt với phòng khách, đảm bảo việc nấu nướng không ảnh hưởng đến những sinh hoạt khác trong gia đình.



Hiện nay, chủ đầu tư Him Lam Land đang áp dụng 6 chính sách thanh toán ưu đãi linh hoạt tuỳ theo tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng. Trong đó, có 2 phương thức hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng, là: hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 2 năm và ưu đãi lãi suất cố định 6% trong vòng 4 năm. Ngoài ra, Him Lam Land còn hỗ trợ khách hàng tự vay để mua căn hộ với thời hạn vay lên đến 20 năm, tổng giá trị vay lên đến 85% giá trị căn hộ.

Với tính toán về thiết kế, khoản hỗ trợ thanh toán mua nhà trả góp lẫn việc chọn đối tượng mua nhà là người trẻ, Him Lam Land đang được cho là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển nhà cho người trẻ.