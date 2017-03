Giấy nhà, đất cấp sai: Lo hậu quả do không thu hồi

Bị thu hồi giấy chứng nhận do lọt vào quy định cũ Bà NTCN, mua nhà ở đường Tú Xương (quận 3, TP.HCM) ngay tình, hợp pháp, cho hay bà rất khổ sở do bị quận đòi thu hồi GCN. Theo đó, căn nhà này do người bán là ông LKC được UBND quận 3 hóa giá và được quận 3 cấp GCN vào năm 2004. Sau đó bà N. mua lại và được quận 3 cấp GCN vào năm 2008. Hai năm sau, quận 3 thông báo với bà N. sẽ thu hồi lại GCN đã cấp cho bà. Lý do là hàng xóm có khiếu nại chủ cũ và quận rà soát thì thấy diện tích nhà đất trên GCN cấp cho ông C. không phù hợp nên phải thu hồi GCN cấp cho bà. Bà N. khiếu nại quyết định trên. Ngoài việc chứng minh diện tích nhà đất trên là không sai, bà N. cho hay bà không liên quan đến việc khiếu nại của nhà hàng xóm và chủ cũ. “Căn nhà tôi nhận chuyển nhượng đúng trình tự pháp luật, tôi cũng đã được cấp GCN và đã sử dụng ổn định từ đó đến nay. Việc quận thu hồi GCN làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của tôi” - bà N. bày tỏ. Sự việc đến nay chưa xong nhưng việc bị “treo” thu hồi GCN khiến bà gặp rất nhiều khó khăn khi muốn thế chấp, mua bán căn nhà trên. Bà N. sẽ không bị thu hồi GCN nếu sự việc xảy ra sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Tặng cho, góp vốn, để lại thừa kế xử thế nào? Sở TN&MT TP.HCM cũng đề nghị làm rõ các trường hợp chuyển quyền không thu hồi GCN theo quy định tại Luật Đất đai và Nghị định 43/2014. Luật Đất đai quy định có năm hình thức gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn. Tuy nhiên, Nghị định 43 chỉ quy định hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất. “Như vậy trường hợp tặng cho, góp vốn, để lại thừa kế thì có bị thu hồi không?” - Sở thắc mắc.