Hàng loạt công trình ‘đứng hình’ vì mặt bằng

Một số công trình “đứng hình” khác - Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài dài gần 14 km đã thông xe được đoạn giữa dài gần 7 km. Vậy nhưng đến nay đoạn đầu từ nút giao Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn dài khoảng 1,5 km vẫn vướng mặt bằng. Theo Sở GTVT, nếu trong năm 2014 giao xong mặt bằng thì đến giữa tháng 4-2016 mới có thể xong đoạn này. - Dự án nâng cấp mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng, được khởi công từ tháng 3-2010 với kế hoạch hoàn thành sau ba năm. Vậy nhưng đến nay công trình vẫn vướng mặt bằng hàng loạt, có đoạn như từ quận 9 đến nút giao Tân Vạn phải “đứng hình”. Do vậy, thời điểm hoàn thành mới nhất được lùi đến hết năm 2018. - Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Kinh Thanh Đa đã xong một phần từ tháng 7-2013 song phần này vẫn chưa hoàn chỉnh đường gom, vỉa hè, cây xanh vì vướng ba hộ dân. Trong khi đó, ở nhánh còn lại mặt bằng vẫn tiếp tục là thách thức với chủ đầu tư, đơn vị thi công vì quận Bình Thạnh vẫn đang trong giai đoạn “chinh phục” hơn 10 hộ còn vướng… Bà Trần Mỹ Duyên (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết thỉnh thoảng bà đi xe máy về Long An thăm gia đình. Lộ trình hay đi là tuyến quốc lộ 1 thường xuyên quá tải nên khi các dự án tỉnh lộ 10, 10B khởi công, bà khấp khởi mừng nhưng ngóng trông mãi vẫn chưa thấy ngày hoàn thành. “Thường thì vào dịp cuối tuần hoặc lễ, tết chúng tôi mới có thời gian rảnh để về quê. Trong các ngày này, xe cộ trên quốc lộ 1 rất đông đúc, nhiều người phải chạy lấn sang làn đường xe ô tô và va quẹt, tai nạn xảy ra mà ớn cả óc. Nhưng chờ hoài tỉnh lộ 10 vẫn chưa xong thì phải chen lấn, đánh liều trên quốc lộ 1 vậy” - bà Duyên nói.