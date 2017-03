Hóa giải sai phạm cho ‘đại gia điếu cày’?

Dự án Mường Thanh sai phạm khắp nơi Mường Thanh - Mũi Né bị phạt mút khung Ngày 2-8, ông Cao Xuân Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, cho biết tháng 10-2014 UBND tỉnh đã phạt chủ khách sạn Mường Thanh - Mũi Né ở Hàm Tiến, Phan Thiết (Tập đoàn khách sạn Mường Thanh) 1 tỉ đồng. “Qua thông tin từ Thanh tra Bộ Xây dựng, đây là mức phạt cao nhất đối với các công trình mà Mường Thanh vi phạm” - ông Dũng nói. Trước khi bị phạt 1 tỉ đồng, công trình này đã xây vượt tầng, bị đình chỉ thi công, bị phạt 50 triệu đồng vào tháng 7-2014 nhưng vẫn tiếp tục thi công. Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất tỉnh phạt 1 tỉ đồng. Mường Thanh Sài Gòn bị phá dỡ Ngày 8-9-2014, Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) kiểm tra dự án Mường Thanh Sài Gòn (tại 8A, Mạc Đĩnh Chi) và ghi nhận chủ đầu tư đã tháo dỡ xong phần vi phạm. Ngày 24-10-2013, Sở Xây dựng chấp thuận cho DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thực hiện cọc thử để phục vụ thiết kế dự án cao khoảng 20 tầng. Sau đó, chủ đầu tư tự làm cọc tường vây, đào đất sâu 5 m nên ngày 4-4-2014 UBND phường Bến Nghé đình chỉ thi công. Hai ngày sau, UBND quận 1 phạt 40 triệu đồng nhưng công nhân vẫn thi công chui. Mường Thanh Cần Thơ không phép được tha Công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) do DNTN xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 750 tỉ đồng, trên đất thuê của Nhà nước. Ngày 19-2-2014, Sở Xây dựng cấp GPXD phần móng nhưng chủ đầu tư xây luôn phần trên. Công trình xây “lụi” đến tầng thứ sáu thì cơ quan chức năng mới… ghi nhận nhưng không lập biên bản và đình chỉ thi công. Vì vậy, công trình này vẫn tiếp tục được thi công. Ngày 10-9-2014, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nói đây là dự án công (?!). Mường Thanh - Quảng Ninh khai thác hai năm mới xong phép Năm 2013, khách sạn Mường Thanh - Quảng Ninh (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đưa vào sử dụng nhưng hai năm sau nó mới được… cấp phép xây dựng. Cụ thể, ngày 4-2-2015, Sở Xây dựng có quyết định cấp GPXD khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh. Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thanh niên Quảng Ninh là chủ đầu tư nhưng Tập đoàn Mường Thanh là đối tác xây dựng. Công trình được khởi công vào năm 2011, khi không có GPXD, xây dựng sai so với quy hoạch. Tháng 12-2014, UBND tỉnh chấp thuận đề xuất không xử phạt vi phạm vì công trình đã xây xong, đưa vào sử dụng từ năm 2013. P.NAM - Đ.TUYỀN – PV