Hút cát khiến hàng chục ngôi nhà nứt toác

(PL)- Chiều 21-4, Phòng NN&PTNT huyện Tuy An, Phú Yên cùng UBND xã An Ninh Đông, huyện Tuy An đã tới khảo sát 79 ngôi nhà thuộc thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông.

Theo phản ánh của người dân, các căn nhà này bị hư hỏng nghiêm trọng từ khi triển khai dự án nạo vét đất cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu - lạch Vạn Củi thuộc hai xã An Ninh Tây, An Ninh Đông (gọi tắt là dự án nạo vét). Theo ông Trần Sáu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuy An, Phó ban Quản lý dự án nạo vét, việc khảo sát này được thực hiện theo yêu cầu của ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, tại cuộc đối thoại mới đây với người dân hai xã trên. Mới xây dựng chưa được một năm nhưng ngôi nhà của ông Phan Văn Niên bị hư hỏng nặng nhất. Các bức tường đều nứt vỡ, hơn nửa ngôi nhà bị sụt lún. Theo ông Niên, ngôi nhà của ông bắt đầu hư hỏng sau khi Công ty TNHH Quốc Bảo, đơn vị thi công dự án, hút cát khoảng hai tháng. “Họ hút cát quá sâu, quá nhiều gây sụt lún trên bờ. Sắp đến mùa biển động, chắc ngôi nhà của tôi sẽ bị cuốn ra biển mất. Đã hai tháng nay, gia đình tôi đâu dám ở nhà sau vì sợ nhà sập” - ông Niên bức xúc. Theo ông Trần Sáu, có 79 ngôi nhà ở thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông và 21 ngôi nhà ở thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây bị đe dọa trực tiếp khi thi công dự án. Sau khi Công ty Quốc Bảo hút cát, có thêm năm gia đình phản ánh nhà của họ nứt, vỡ. Ông Trần Sáu thừa nhận người dân hai xã An Ninh Đông, An Ninh Tây đều không đồng thuận với dự án trên. Cứ mỗi khi Công ty Quốc Bảo hút cát là người dân lại tập trung phản đối. Trong cuộc đối thoại mới đây với ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện, người dân yêu cầu phải dừng việc hút cát do gây nứt nhà và làm mất Bãi Dài, từ lâu là một kè chắn sóng tự nhiên bảo vệ các ngôi làng ven biển. Cơ sở để người dân đưa ra yêu cầu này là Công ty Quốc Bảo hút cát không đúng vị trí, độ sâu theo thiết kế và chỉ chọn nơi có cát tốt để hút. Cụ thể, nhiều người dân bơi thuyền ra kiểm tra, phát hiện công ty đang hút cát ở độ sâu 5 m trong khi thiết kế chỉ cho phép 3,5 m. Sau đó, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, cũng xác định công ty này hút ở độ sâu 3,9 m. Ngoài ra, người dân cũng phát hiện Công ty Quốc Bảo hút cát sai vị trí, nhiều phao tiêu đặt lệch so với vị trí thiết kế. “Việc hút cát như vậy là sai nhưng đơn vị giám sát không phát hiện kịp thời. Huyện đã yêu cầu phải kiểm điểm đơn vị giám sát” - ông Sáu nói. Một điều khiến người dân bức xúc nữa là việc hút cát không được giám sát khách quan. Hai tổ giám sát phần lớn là cán bộ xã, thôn cùng một số ngư dân được Công ty Quốc Bảo trả lương 3 triệu đồng/người/tháng. “Làm giám sát mà nhận lương của đơn vị thi công là sai. Huyện đã yêu cầu kiểm điểm, chấn chỉnh việc này” - ông Sáu bày tỏ. Cũng theo ông Sáu, hiện nay việc hút cát của Công ty Quốc Bảo đã bị tạm dừng. UBND huyện đang thành lập tổ kiểm tra để xác định mức độ ảnh hưởng của việc nạo vét. “Nếu thật sự nhà dân bị nứt do dự án gây ra thì phải bồi thường cho người dân” - ông Sáu nói. Xác minh tố cáo bí thư xã xô xát với dân Ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông, cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ việc người dân xã này tố cáo ông Nguyễn Trung Chánh, Bí thư Đảng ủy xã, đánh người. Theo ông Thanh, chiều 3-3, nhiều người dân địa phương tập trung ngăn cản việc hút cát của Công ty Quốc Bảo. Khi ông Chánh cùng một số cán bộ địa phương ra vận động người dân giải tán thì xảy ra “va quẹt”. Người dân la hét cho rằng ông Chánh đã đánh bà Nguyễn Thị Thiên (ngụ thôn Phú Hội) rồi cùng xông vào đánh ông Chánh khiến lực lượng công an phải ngăn cản. TẤN LỘC