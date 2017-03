Hủy giấy đỏ của cán bộ trục lợi tiền tỉ

Kết quả phải báo cáo cho UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30-11.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Sở TN&MT, UBND thị xã Ngã Bảy phối hợp hủy giấy đỏ trong vụ sai phạm này.

Theo tìm hiểu của PV, tổng số giấy đỏ mà bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu hủy gồm 14 giấy theo như báo cáo của UBKT Tỉnh ủy. Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, cuối tháng 10-2014, UBKT Tỉnh ủy kết luận 11 cán bộ, đảng viên lợi dụng gia đình chính sách chuyển mục đích sử dụng đất ở thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) để miễn, giảm tiền nghĩa vụ tài chính, gây thất thoát ngân sách gần 1,9 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm vừa nêu là cán bộ chủ chốt của thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và cấp tỉnh như ông Phạm Hoàng Anh (Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã điều chuyển sang làm phó Ban Nội chính Tỉnh ủy), ông Võ Văn Tánh (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL hiện không còn là tỉnh ủy viên), ông Võ Thái Hồng (Phó Trưởng Công an thị xã Ngã Bảy), ông Nguyễn Hoàng Phi (Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp, đã bị điều chuyển về phòng Tổ chức Công an tỉnh)…

GIA TUỆ