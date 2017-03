Kênh Ba Bò sạt lở do chưa chú ý lu lèn

Đó là một trong các ý kiến phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương đã khai mạc hôm 16-7.





Quốc lộ 13 thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Ảnh: VŨ HỘI

Theo ông Nguyễn Tấn Bình, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương, quốc lộ 13 bị ngập là do việc thi công một công trình thoát nước ngay thời điểm mùa mưa. Khi mưa to kết hợp với triều cường dâng cao đã gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực. Sở đã chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và khơi dòng chảy nhằm hạn chế ngập úng. Tuy vậy, chủ đầu tư đang gặp khó khăn về vốn và mặt bằng. Trước chất vấn của đại biểu về trách nhiệm liên đới trước các hư hỏng, sạt lở ở kênh Ba Bò sau vài ngày bàn giao, ông Bình cho rằng do nhà thầu thi công chưa chú ý lu lèn. Tuy vậy, công trình này đang trong giai đoạn bảo hành nên đơn vị thi công phải có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa.

VŨ HỘI