‘Kênh thối’ Ba Bò đã bớt thối

Kênh Ba Bò được mệnh danh là dòng kênh thối suốt nhiều năm qua. Nó cũng rất đặc biệt vì đây gần như là tuyến kênh duy nhất ở TP.HCM lâu lâu xuất hiện một đợt bọt tuyết trắng xóa. Mùi hôi thối hóa chất đậm đặc từ dòng kênh bốc lên gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Do vậy, dự án cải tạo kênh Ba Bò nhằm thay đổi hình ảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường là sự trông chờ lớn từ người dân…

Vui mừng

Cuối tuần qua, Bình Dương đã hoàn thành dự án cải tạo kênh Ba Bò trong sự vui mừng của người dân. Hình ảnh nhếch nhác dọc tuyến kênh dài 3 km ở địa phận tỉnh Bình Dương được thay thế bằng sự khang trang, trong sạch. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 345 tỉ đồng đã bê tông hóa lòng kênh, thành kênh, xây đường ven kênh cùng hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Dự kiến Bình Dương tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt để tách bạch với nước thải công nghiệp, song đến thời điểm hiện nay, con kênh Ba Bò đã trở nên khang trang, trong sạch.

Ông Võ Văn Bình, trưởng khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), cho biết trước khi được cải tạo, nơi đây ô nhiễm nặng lắm, làm nhiều người bán nhà lánh nạn. Hằng năm, ngành y tế cùng với địa phương phun xịt hóa chất diệt côn trùng nhưng dịch bệnh vẫn phát sinh vì rác thải, nước thải không có nơi thoát, tồn đọng quá lớn. Đến nay, người dân nơi đây rất vui mừng vì con kênh thối ngày nào đã trở nên sạch sẽ, ngày ngày tận hưởng không khí trong lành. Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân khác cũng có nhận định nước kênh đã bớt đen và hôi thối. “Ngày trước mùi hôi thối đến ngủ không được, mỗi khi ăn cơm phải đóng cửa tránh gió lùa mùi thối từ kênh vào. Bây giờ đỡ hơn rồi, chúng tôi đã đi dọc kênh dạo mát. Công trình làm thay đổi đời sống người dân chúng tôi” - ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, vui mừng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu kiểm soát chặt nguồn nước xả thải vào kênh Ba Bò để xử lý triệt để ô nhiễm của tuyến kênh. Ảnh: VŨ HỘI





Đoạn kênh Ba Bò ở Bình Dương đã hoàn thành và người dân đã ra ven kênh hóng mát. Ảnh: VŨ HỘI

Và trông chờ

Như đã nêu, kênh Ba Bò đi qua địa phận Bình Dương và TP.HCM. Trước khi Bình Dương bắt tay vào việc thi công cải tạo kênh (tháng 4-2014) thì trước đó, từ tháng 9-2009, TP.HCM cũng đã thi công dự án cải tạo kênh Ba Bò đoạn quận Thủ Đức.

Điều đáng lưu tâm là đến nay ở TP.HCM chỉ mới hoàn thành được 3/7 gói thầu. Theo Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập TP.HCM (chủ đầu tư), các gói thầu chính chưa hoàn thành là hồ điều tiết - hồ sinh học và một đoạn của tuyến kênh chính. Ngoài ra, các gói thầu khác như trồng cây xanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng, xây lan can dọc kênh… đã khởi công từ tháng 5-2012 nhưng hiện chỉ làm xong vài chục phần trăm. Nguyên nhân chậm trễ được chủ đầu tư cho là do giải phóng mặt bằng chậm, hiện trường thi công khó… Tuy vậy, quận Thủ Đức cho rằng qua kiểm tra cho thấy dự án thi công rất chậm, nhiều nơi không có máy móc, nhân công, thậm chí có nơi cả năm không thấy thi công.

Ngày 26-4, chúng tôi nhận thấy công trình phía TP.HCM vẫn còn rất ngổn ngang. Các hạng mục quan trọng như hồ điều tiết - hồ sinh học vẫn chưa xong phần đáy. Hai bên bờ kênh mặt bằng đã trống nhưng đường vẫn chưa thảm nhựa, chưa lắp lan can… Nhìn công trình phía Bình Dương đã khang trang, sạch đẹp, bà Nguyễn Thanh Tùy (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) không khỏi ngậm ngùi: “Phía Bình Dương họ mới thi công đây nhưng lại xong trước, còn bên mình (TP.HCM) thi công kéo dài đến bốn, năm năm rồi nhưng vẫn chưa biết bao giờ mới xong”.

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Thanh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò, cho biết dự kiến đến hết năm 2015 công trình mới cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, Sở GTVT cho hay mới đây UBND TP đã yêu cầu chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ để công trình phát huy hiệu quả vào mùa mưa 2015. Một lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết thêm đã đề nghị chủ đầu tư nêu rõ nguyên nhân chậm trễ và có phương án thực hiện chỉ đạo của UBND TP.