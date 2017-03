Kết luận của phường về vụ xô xát tại chung cư Era Town

Chung cư Era Town còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư là Công ty Đức Khải

Chiều 7-1, ông Trương Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ (quận 7, TP.HCM), đã có buổi tiếp xúc với báo chí để cung cấp những thông tin liên quan đến sự việc xảy ra ngày 3-1 tại chung cư Era Town tọa lạc trên địa bàn phường.

Theo báo cáo từ UBND phường, nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa người dân hai khu A và B, nên mới xảy ra xô xát; sự việc này người dân đã nắm được từ trước, có các lực lượng cốt cán của chính quyền đến hiện trường với mục đích không để xảy ra xô xát, mất an ninh trật tự nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh và không xử lý kịp. Tuy nhiên, người dân lại cho rằng thực tế trái ngược.



Vụ xô xát xảy ra trong khuôn viên chung cư đẩy căng thẳng giữa hai bên lên đỉnh điểm.

Cụ thể, UBND phường Phú Mỹ đã có văn bản báo cáo chi tiết về vụ việc. Theo văn bản này, vào lúc 9 giờ ngày 3-1, một nhóm khoảng 20 cư dân khu B chung cư Era Town (mặc áo thun có in dòng chữ “cư dân Era Town; yêu cầu Công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư”) tập hợp trước cửa văn phòng Ban quản lý chung cư tại khu B.

Nhóm cư dân này căng băng rôn với nội dung: Phản đối Đức Khải chiếm dụng hàng chục tỉ đồng phí bảo trì của cư dân Era Town; yêu cầu Đức Khải tổ chức Hội nghị nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Sau đó nhóm người này di chuyển qua khu A (khoảng 500 m trong khuôn viên chung cư Era Town). Trong quá trình tuần hành, cư dân hô to hai nội dung khẩu hiệu nêu trên.

Khi đến khuôn viên khu A, nhóm người trên tiếp tục phát loa kêu gọi phản đối Đức Khải, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Cùng thời điểm trên, có khoảng 10 cư dân sống tại khu A chung cư Era Town phản ứng bằng cách phát loa phản đối việc nhóm người nêu trên hàng tuần gây mất ANTT trong khu chung cư. Nhóm cư dân khu B giật loa của nhóm cư dân khu A; trong quá trình giành giật, xô đẩy va chạm làm một người của nhóm cư dân khu B ngã xuống đất, trán bị trầy xước. Công an phường cùng lực lượng bảo vệ kịp thời ngăn cản tách cư dân của khu A và khu B ra và đưa người bị thương đến BV Đa khoa quận 7 khám.

Do nắm trước tình hình nên Đảng ủy - UBND phường kịp thời chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phường phối hợp đội an ninh quận; lực lượng nòng cốt UBND phường phối hợp cùng Ban quản lý chung cư tuyên truyền, vận động những người tuần hành vào hội trường để ban quản lý chung cư trả lời các kiến nghị của cư dân. Tuy nhiên, những người tham gia tuần hành không đồng ý với lý do đã làm việc và kiến nghị nhiều lần nhưng không được ban quản lý giải quyết các yêu cầu của cư dân, sau đó đến 9 giờ 30 nhóm cư dân tuần hành tự giải tán ra về.



Người dân phản ánh đã có những đối tượng lạ mặt đánh người bị thương.

“Người dân luôn tuần hành theo lịch định sẵn được đưa lên facebook và chỉ tuần hành trong khuôn viên chung cư. Về vụ việc này phường cũng đã kiến nghị với UBND quận 7 cùng các ban ngành chuyên môn để hướng dẫn chủ đầu tư sớm tổ chức hội nghị nhà chung cư vì cũng là biện pháp an dân. Bởi người dân rất bức xúc, mời là người ta lên” - ông Bình trả lời báo chí chiều 7-1.



Ông Bình cũng cho hay trong vụ việc xô xát xảy ra vào ngày 3-1, lực lượng chính quyền chủ yếu là tuyên truyền, vận động, bảo đảm an ninh trật tự không để xảy ra các tình trạng như trộm cắp hoặc xô xát... Còn việc người lạ và cư dân thì ủy ban không nắm được biết ai là cư dân chung cư, ai không phải.

Khi được hỏi tại sao lực lượng chính quyền có mặt nhưng không tiến hành ngăn cản, ông Bình cho rằng sự việc xảy ra quá nhanh và không xử lý kịp.