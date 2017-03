Khách sạn ‘chui’ở bãi biển Đà Nẵng

“Công ty San Hô đã sử dụng công trình nhà ở học viên, huấn luyện viên để kinh doanh khách sạn là sai mục đích do UBND TP cấp phép” - ông Cường nhấn mạnh.

Công ty San Hô được UBND TP Đà Nẵng cho phép đầu tư dự án Khu du lịch thể thao giải trí biển quốc tế. Dự án này không bao gồm hạng mục công trình khách sạn, resort, tức không được làm nơi lưu trú. Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV, tại khuôn viên của dự án có một khu nhà ở hơn 10 phòng của học viên, huấn luyện viên dạy nhảy dù, lặn biển... đã được công ty này biến thành phòng khách sạn cao cấp. Bên trong khách sạn có hồ bơi, nhà hàng, quán bar... Các dịch vụ thể thao - giải trí biển theo giấy phép thì “mất tăm”. Doanh nghiệp này cho đăng tải hình ảnh resort, khu lưu trú lên các trang web du lịch kèm lời giới thiệu đây là một khu resort cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi dễ dàng đặt phòng nghỉ lại trong dịp lễ 2-9 tới với giá hơn 1,3 triệu đồng/ngày.





Dù không được hoạt động lưu trú nhưng Temple Danang The Resort Experience vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các website du lịch. Ảnh: TẤN TÀI



Theo ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN&MT, Sở đang rà soát lại các dự án ven biển để đề xuất TP xử lý. Ở dự án Temple này, chủ đầu tư đang xin phép mở một số phòng ốc lưu trú song chưa rõ có được UBND TP Đà Nẵng đồng ý không.

Điều đó có nghĩa là hoạt động khách sạn như trên là trái phép. Tuy vậy, doanh nghiệp này vẫn được Sở VH-TT&DL công nhận khách sạn Temple là cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn khách sạn một sao. Theo ông Cường, Sở VH-TT&DL đã không để ý đến giấy chứng nhận đầu tư, chỉ căn cứ vào giấy chứng nhận an ninh trật tự do Công an TP Đà Nẵng cấp và xét cấp sao cho Temple. Cụ thể, tháng 7-2013, Công an TP Đà Nẵng cấp một giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh khách sạn Temple cho Công ty San Hô. “Các ngành đã không để ý đến giấy chứng nhận đầu tư (không có hạng mục lưu trú - NV). Chúng tôi đã kiểm tra lại và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận công nhận hạng sao. Sở sẽ có văn bản yêu cầu công ty dừng các hoạt động liên quan đến lưu trú. Ngoài ra, Sở VH-TT&DL cũng gửi công văn đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của Công ty San Hô” - ông Cường nhấn mạnh.