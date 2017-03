Khan hiếm căn hộ có sổ hồng

Vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, nhiều dự án chung cư tại TP.HCM đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa bàn giao sổ hồng cho cư dân.



Sổ hồng của dự án Stra-EximLand do Tập đoàn EximLand làm chủ đầu tư được bàn giao cho khách hàng đúng hạn.

Sổ hồng: muôn nẻo khó



Anh Nguyễn Văn Trung, vừa mới mua lại căn hộ ở chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP.HCM) cho biết, anh đã phải gồng mình để có thể mua được căn hộ. Khi làm thủ tục vay để giảm bớt áp lực tài chính anh mới biết căn hộ mình mua chưa có sổ hồng, một điều kiện bắt buộc để được giải ngân. Đây cũng là khó khăn mà rất nhiều cư dân ở các chung cư tại TP.HCM gặp phải.

Anh Trương Văn Duy, một người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực địa ốc cho hay, việc chậm ra sổ hồng đến từ nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. “Trước đây, nhằm tạo điều kiện cho các dự án có thể triển khai nhanh Nhà nước cho chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất với một thời hạn nhất định. Song, giá trị của tiền sử dụng đất ngày một tăng lên nên nhiều chủ đầu tư khi bàn giao xong vẫn chưa giải quyết được khoản nợ này. Đó là lý do mà khi nhận nhà người dân vẫn chưa có được sổ”, anh Duy phân tích. Theo anh Duy, tại khu vực trung tâm, rất nhiều dự án gặp phải trường hợp tương tự vì tiền sử dụng đất là một chi phí quá lớn trong định phí đầu tư. Do vậy, phần lớn các nhà phát triển dự án lựa chọn phương thức “an toàn” là nợ. Đó là lý do mà sổ hồng vẫn là một điều xa vời với cư dân.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Huy (quận 7, TP.HCM) cho biết anh cũng đã phá sản kế hoạch mua căn hộ của mình từ một chủ đầu tư khá nổi tiếng tại TP.HCM. “Khi tôi tiếp cận với các chuyên viên tư vấn của công ty thì họ cho biết là hồ sơ của tôi có thể được duyệt vay vì dự án có liên kết với ngân hàng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì tôi được trả lời là dự án này không thể giải ngân được vì chủ đầu tư đã thế chấp miếng đất này cho ngân hàng”, anh Huy kể. Do vậy, với số tiền tích lũy được là 300 triệu đồng, giấc mơ sở hữu căn hộ tại dự án này của anh Huy trở nên xa vời. Sức hút của dự án có sổ hồng

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Eximrs thông tin, dự án cao ốc Satra-Exim (quận Phú Nhuận, TP.HCM) do Tập đoàn EximLand làm chủ đầu tư đã từng tạo được sức hút cho thị trường và khách hàng. Hiện nay, dự án này đã ra sổ hồng cho khách hàng sau khi bàn giao căn hộ. “Khách hàng mua bất động sản thường quan tâm đến yếu tố pháp lý của dự án. Có sổ hồng họ yên tâm đây là tài sản đã thuộc về mình, có thể xử lý tài sản đó theo ý muốn của mình: mua bán hoặc thế chấp để vay nhằm phục vụ mục đích tài chính cá nhân.”, bà Tú cho biết thêm.

Theo anh Nguyễn Duy Minh, nhân viên tín dụng Techcombank, thông thường khi sở hữu một căn hộ, khách hàng luôn có nhu cầu thế chấp để vay nhằm giảm áp lực tài chính cũng như sử dụng khoản vay được để kinh doanh. Do vậy, nếu căn hộ có sổ hồng sẽ thu hút được khách hàng và tăng thêm giá trị khi giao dịch.

Ông Ngọc Trân, một nhà đầu tư bất động sản cho biết, ông thường tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư: “Tôi quan tâm đến những dự án có chủ đầu tư uy tín cho dù phải chi thêm tiền để sở hữu căn hộ của các nhà đầu tư này vì giá thường cao hơn. Với năng lực tài chính mạnh, uy tín thương hiệu lớn họ sẽ giao nhà đúng hạn và làm thủ tục ra sổ hồng cho cư dân”.



Ông Lý Văn Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn EximLand, chủ đầu tư nhiều dự án nổi tiếng: Stra-EximLand Plaza, TopLife Tower.

Theo ông Lý Văn Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn EximLand, khi triển khai bất kỳ dự án nào, tính pháp lý và đảm bảo cam kết với khách hàng là điều tiên quyết phải thực hiện. “Ngoài những dự án đã triển khai thành công, dự án mới của chúng tôi, TopLife Tower, cũng được phát triển với tất cả những điều kiện khắt khe và đòi hỏi ở mức cao nhất”, ông Nghĩa nói thêm.