Không cho Alibaba tham gia dự án ở Khu đô thị Tây Bắc

UBND TP.HCM vừa có Văn bản 7957 ngày 25-12-2017 liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Theo đó, văn bản đề nghị Sở Xây dựng có biện pháp không cho Công ty Địa ốc Alibaba tham gia các dự án ở Khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi, TP.HCM). Lý do, đơn vị này có thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng.

TP cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM để xử lý Công ty Địa ốc Alibaba theo quy định. Đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật các diễn biến, báo cáo tình hình và đề xuất biện pháp không cho Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tham gia các dự án này do thái độ bất hợp tác vừa qua.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND huyện Củ Chi tổ chức họp báo công khai để cảnh báo chủ đầu tư sai phạm, khuyến cáo người tiêu dùng, các nhà đầu tư bất động sản về những thông tin sai sự thật do công ty này đã công bố.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của Công ty Địa ốc Alibaba, Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM, Công ty Cổ phần Alibaba LAW FIRM, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng ALI, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Giao Công an TP chủ động nắm kỹ tình hình, kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời tích cực phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) của Bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Giao Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc phối hợp với UBND huyện Củ Chi chủ động nắm tình hình, kịp thời đề xuất phương án xử lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã đồng loạt đưa ra cảnh báo về việc Công ty Địa ốc Alibaba bán hàng sai sự thật khi tự nhận là chủ đầu tư của dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, dù dự án này chưa được cấp phép.