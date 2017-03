'Ông bầu' của Ngọc Trinh sở hữu căn hộ đẹp như mơ

Theo nguồn tin từ Zing, đây là căn hộ khiến ông bầu của Ngọc Trinh hài lòng nhất sau nhiều lần đổi nhà.

Từ màu sắc, cách phối hai gam màu đen trắng đến thiết kế các phòng ngủ, phòng tắm… đều khiến chủ nhân ưng ý. Anh cho biết ban đầu anh chỉ nhận nhà thô, để thoải mái thiết kế nó theo ý thích của mình.

Sở dĩ, ông bầu của Ngọc Trinh chọn màu trắng và đen cho ngôi nhà của mình bởi quan niệm màu sắc càng đơn giản, càng không bao giờ lỗi thời. Căn hộ của Khắc Tiệp rộng 120 m2, được thiết kế đơn giản nhưng phóng khoáng và rất hiện đại.

Anh cho biết, không gian này khiến anh có hứng khởi làm việc hay cảm thấy bớt mệt mỏi sau một ngày vất vả. Phòng ngủ ấm cúng nhưng không kém phần lãng mạn, chỉ cần kéo tấm rèm trên đầu chiếc giường là cả thành phố sẽ hiện lên.

Căn hộ này được Vũ Khắc Tiệp mua năm ngoái và chính thức dọn về ở từ đầu năm nay. Ban đầu “ông trùm chân dài” băn khoăn nên mua căn hộ chung cư hay nhà riêng.

Tuy nhiên, cuối cùng anh quyết định sở hữu cho mình một căn hộ cao cấp với lý do bản thân đang là người độc thân và ở đây thì an ninh an toàn, nhất là công việc của anh có khi phải về nhà lúc khuya.

Hình ảnh trong căn hộ cao cấp của Vũ Khắc Tiệp:



Phòng ngủ lãng mạn, có thể ngắm cả thành phố lúc về đêm.



Không gian hiện đại của phòng tắm.



Từ cửa vào là phòng khách liên thông với nhà bếp.



Phòng khách xa hoa và lộng lẫy.



Gian bếp đơn giản với chiếc tủ treo.







Ông bầu rất hứng thú chụp ảnh "tự sướng" trong không gian ấm áp của mình trước khi ra khỏi nhà.







Ông bầu của Ngọc Trinh rất hài lòng với căn hộ mới mua này.