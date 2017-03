Vì sao phòng ngủ hoàng đế không quá 10 m2

Ngày nay, rất nhiều người mơ ước được sở hữu một ngôi nhà cao to và sang trọng. Nhà cao, cửa rộng và ngay cả phòng ngủ cũng phải thật hoành tráng. Thế nhưng phòng ngủ của hoàng đế thuở xưa lại không quá 10 m2. Thấu hiểu lý do phía sau, có lẽ bạn cũng sẽ ngưỡng mộ đạo lý và trí huệ của người xưa.

Thuyết phong thủy cổ xưa có câu: “Nhà to người ít là nhà ma”. Vì sao lại như vậy? Mua được một ngôi nhà lớn là mơ ước của biết bao người. Xung quanh vấn đề này đã sinh ra bao nhiêu chuyện buồn, vui, ly, hợp. Vậy vì sao nhà quá to lại không tốt?

Và nhìn lại, vì sao phòng ngủ của hoàng đế chỉ nhỏ hơn 10 m2? Cổ nhân có câu: “Nhà to người ít là nhà hoang”. Mua nhà to là phấn đấu của bao người nhưng người xưa lại cho rằng nhà quá to sẽ mang đến điềm chẳng lành.



Tử Cấm Thành là cung điện lớn nhất thế giới, diện tích bao gồm 720.000 m2 nhưng phòng ngủ của hoàng đế không quá 10 m2.

Trước hết, hãy lấy nguyên lý của máy điều hòa nhiệt độ làm ví dụ: Với những ngôi nhà 10 m2 thì chỉ nửa giờ đồng hồ khởi động là phòng đã mát, thậm chí sau khi tắt điều hòa thì căn phòng vẫn mát trong một khoảng thời gian. Bởi vì không gian nhỏ, năng lượng sẽ rất nhanh chóng bão hòa.

Cũng có nghĩa là không gian càng nhỏ thì năng lượng cần thiết lại càng ít. Nhưng khi bạn đặt một chiếc điều hòa vào trong ngôi nhà rộng 100 m2 thì nó sẽ bất lực.

Không gian càng lớn thì năng lượng cần thiết lại càng nhiều. Do đó, chúng ta cần một lượng lớn máy điều hòa để đáp ứng nhu cầu của ngôi nhà lớn.

Điều này cũng tương tự như với thân thể người. Ngôi nhà càng lớn, tất nhiên sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của thân thể người. Vì thế ngôi nhà to nhỏ như thế nào thì số lượng người sống trong ngôi nhà đó cũng phải tỉ lệ thuận với nó.

Cũng nói, nhà càng lớn càng cần nhiều người ở, nhân khí phải vượng, phải lớn. Nhà càng to thì càng “hút” nhân khí. Đây là xét từ góc độ phong thủy.

Nhận xét này hoàn toàn có cơ sở. Bởi năng lượng phát ra từ cơ thể người là thứ mà chúng ta gọi là “nhân khí”. Khi một người dùng quá nhiều năng lượng để lấp đầy không gian rộng lớn của ngôi nhà thì thân thể bị tổn hại rất lớn.

Khi cơ thể tiêu thụ năng lượng càng nhiều, thể chất cũng tự nhiên yếu đi. Biểu hiện bên ngoài có thể là thờ ơ trong công việc, khó tránh khỏi mắc sai lầm, sự phán đoán bị suy giảm, từ đó chuyện xui xẻo cũng theo nhau mà đến…

Nếu nói như vậy thì diện tích nhà bao nhiêu mới được coi là tốt? Trong thực tế, chúng tôi thấy rằng: Phòng ngủ 15 m2 và lớn nhất không quá 20 m2 là tốt; nếu lớn hơn 20 m2 thì theo phong thủy sẽ rất khó có con.

Có lẽ đây cũng không phải là chân lý tuyệt đối nhưng trong một phương diện nào đó thì lại là đúng. Cũng như vậy, đất không màu mỡ thì cây trồng sẽ không phát triển được.



Trí huệ của người xưa quả thực rất uyên thâm, thuận theo phong thủy của đất và phù hợp với nguyên lý của trời. Vì sao nói như vậy?

Bởi vì số mệnh của một người đã được an bài từ trước (trừ khi bạn làm việc đại thiện, có công đức vô lượng hoặc khi làm những điều quá xấu xa, phúc đức bị hao tổn).

Nếu bạn chỉ tận hưởng giàu sang phú quý mà không lo hành thiện tích đức, tới khi dùng hết phúc báo đã định từ trước thì điều chờ đợi phía trước sẽ là tai ương, như đoản mệnh hoặc thiên tai dịch bệnh.

Cho dù là cơm áo gạo tiền hay lớn hơn nữa là an ninh và hòa bình cũng đều từ phúc báo mà ra! Chúng ta muốn có cuộc sống thuận lợi, chỉ có một cách là luôn làm việc thiện, tiết kiệm trong mọi lúc, mọi nơi, như vậy mới có thể càng ngày càng thuận lợi.