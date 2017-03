Kiến nghị xác định khu vực người nước ngoài không được mua nhà

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP với nội dung như trên.

Sở này cũng kiến nghị TP chỉ đạo Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP rà soát, cập nhật, thống kê cung cấp cho Sở Xây dựng danh sách dự án, tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Cụ thể là thông tin về số giấy chứng nhận, tên địa chỉ cá nhân, tổ chức nước ngoài mua nhà, tên dự án và chủ đầu tư, loại nhà ở và địa chỉ nhà ở, số lượng diện tích nhà ở…

Sở Xây dựng cho hay những kiến nghị trên xuất phát từ yêu cầu của Nghị định 99/2015. Theo Nghị định 99, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở về danh mục dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu. Sở được công bố số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua tại mỗi dự án; số lượng căn hộ tại mỗi tòa chung cư và số lượng nhà ở riêng lẻ mỗi dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua… Để đăng tải công bố công khai các thông tin trên, Sở Xây dựng cần phải có những dữ liệu từ thông báo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.

Cũng theo Sở Xây dựng, do vướng mắc trên, một số doanh nghiệp cho hay gặp khó khăn khi muốn bán căn hộ cho người nước ngoài vì không biết dự án có thuộc khu vực cấm bán không, số lượng căn được phép bán cho người nước ngoài là bao nhiêu phần trăm trong tổng số căn hộ của dự án… Doanh nghiệp có phải làm văn bản hỏi Sở hay không. Ngoài ra cũng có quan điểm cho hay khi cơ quan chức năng duyệt cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại là đã loại trừ khỏi khu vực cần đảm bảo an ninh quốc phòng nên không cần phải xác định khu vực nào không được bán cho người nước ngoài.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho hay không thể khẳng định dự án nhà ở thương mại là đương nhiên không thuộc khu vực an ninh quốc phòng. Do đó, Nghị định 99 quy định trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc này để Sở thông tin công khai. Tuy nhiên, dù có hay chưa có việc xác định thông báo của các cơ quan chức năng thì doanh nghiệp khi bán nhà cho người nước ngoài cũng đều không phải làm thủ tục gửi văn bản hỏi Sở thì mới được thực hiện. “Trách nhiệm của cơ quan chức năng là phải xác định khu vực thuộc an ninh quốc phòng, số lượng nhà ở người nước ngoài được mua tại dự án… Nhưng các cơ quan chưa thực hiện thì đó không phải là lỗi của các chủ đầu tư. Đây không phải là thủ tục hành chính thì các chủ đầu tư không phải thực hiện” - ông Tuấn nói.

Theo rà soát của chúng tôi, một số chủ đầu tư thông báo đã có bán căn hộ cho người nước ngoài. Chẳng hạn, dự án An Gia Skyline và An Gia Riverside cho biết trong 90% căn hộ đã bán, người nước ngoài mua 10%.