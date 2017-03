‘Lật kèo’ bồi thường nhà hư cho dân

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn nêu trên do Ban Quản lý Dự án 1 (PMU 1, thuộc Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH SX-XD Thi Sơn. Từ khi khởi công xây dựng đến nay, hàng loạt hộ dân cạnh công trình phản ánh việc thi công đã làm nhà của họ bị nứt, lún nghiêm trọng. Theo thống kê, từ tháng 4-2015 đến nay có gần 115 hộ dân gửi đơn đến UBND phường Trà Nóc khiếu nại, yêu cầu Công ty Thi Sơn bồi thường hư hỏng nhà. Sự việc đã được UBND phường Trà Nóc phối hợp kiểm tra, đánh giá các căn nhà bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Hùng Việt - Chủ tịch UBND phường Trà Nóc cho biết ngày 5-8, Công ty Thi Sơn đã có biên bản cam kết sẽ chi trả bồi thường trước cho 22 hộ dân vào ngày 25-8.

Nhà một hộ dân bị nứt và hư hỏng do quá trình thi công dự án mở rộng quốc lộ 91. Ảnh: GIA TUỆ

Tuy vậy, ngày 25-8, người dân đã chờ đợi Công ty Thi Sơn ở trụ sở UBND phường Trà Nóc trong nhiều giờ. Đến gần cuối giờ cùng ngày thì đại diện công ty này mới xuất hiện. Tuy vậy, ông Hoàng Thái Ngọc - Giám đốc điều hành dự án Công ty Thi Sơn nói chỉ chi trả bồi thường cho ba hộ. Những hộ còn lại cần thẩm định lại. Lập tức nhiều hộ dân phản ứng vì cho rằng công ty này “lật kèo”, cù cưa để chối bỏ trách nhiệm.

Theo người dân, trước đó chính Công ty Thi Sơn đưa ra mức giá bồi thường và người dân đồng ý dù với số tiền này vẫn chưa đủ để chi trả sửa chữa lại nhà hư hỏng. Mức giá này đã được thẩm định và hai bên thống nhất. “Chúng tôi đã chịu thiệt khi mức bồi thường thấp so với hư hỏng nhà. Nhưng do nhu cầu bức xúc để sửa chữa lại nhà trước lúc mùa mưa bão nên người dân mới đồng ý. Phía công ty còn yêu cầu chúng tôi ký cam kết đồng ý mức bồi thường này và không khiếu nại nữa. Vậy mà 20 ngày sau, họ đưa ra lý do này kia để cù cưa” - ông Đoàn Cảnh Thăng, một hộ dân có nhà bị hư hỏng, bức xúc.

Trước áp lực này, ông Ngọc lại cam kết đến ngày 5-9 sẽ trả tiền vì hiện nay chỉ đủ tiền trả cho ba hộ dân. Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng tình. Họ đề nghị Công ty Thi Sơn thực hiện theo đúng cam kết, nếu sau ngày 26-8 mà không chi trả bồi thường thì họ sẽ cản trở thi công. “Nhà tôi từng bị gạch rơi xuống, may mà lúc đó không trúng người. Do vậy công ty phải chịu trách nhiệm khi nhà dân bị đổ sập, gây tai nạn nếu chậm trễ bồi thường. Ngoài ra, nếu công ty vẫn trì hoãn bồi thường thì chúng tôi sẽ ngăn chặn họ thi công” - một người dân phản ứng.

Ông Nguyễn Hùng Việt, Chủ tịch UBND phường Trà Nóc, cho rằng Công ty Thi Sơn đã không thực hiện cam kết theo biên bản đã lập là không đúng. Do vậy UBND phường đã báo cáo về quận để nơi này đề nghị UBND TP Cần Thơ có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.