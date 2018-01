Metro “vươn tay” giúp bất động sản vùng ven hưởng lợi

Thông tin kéo dài tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến Biên Hòa (Đồng Nai) và thị xã Dĩ An (Bình Dương), giúp rút ngắn khoảng cách từ Đồng Nai, Bình Dương đến trung tâm TP.HCM chỉ còn 20 phút chính là cú hích giúp bất động sản quanh khu vực này có bước tăng tốc khi một loạt dự án đã chính thức đổ bộ vào nơi này.

Cú hích Metro

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết hiện quỹ đất tại TP.HCM ngày càng hạn hẹp và giá đất cao, khó triển khai dự án nhà ở giá rẻ. Điều này dẫn đến xu hướng người mua tiến về các tỉnh vùng ven, nơi có hạ tầng kết nối thuận lợi với TP.HCM và giá còn mềm hơn để thực hiện giấc mơ an cư.

Ông Châu cho rằng những khu vực được nhiều người có nhu cầu nhà ở nhắm đến nhiều nhất hiện nay là Bình Dương và Đồng Nai - 2 địa phương có khá nhiều công trình hạ tầng kết nối với TP.HCM. Đơn cử, tại Đồng Nai, những khu vực giáp ranh với TP.HCM như Biên Hòa, Long Thành, nhiều dự án được chào bán ra thị trường thời gian qua nhận được sự quan tâm khá lớn của khách hàng. “Cánh tay” hạ tầng vươn xa như tuyến Metro kéo dài tới các tỉnh lân cận sẽ giúp TP.HCM giải được bài toán giãn dân, giảm áp lực kẹt xe, môi trường…



Tuyến Metro số 1 chính thức được kéo dài đến tận Đồng Nai, Bình Dương làm nóng thị trường bất động sản.



Theo các công ty BĐS, tuyến Metro số 1 chính thức được kéo dài đến tận Đồng Nai, Bình Dương thì cục diện đã thay đổi. Cụ thể, theo quy hoạch, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được kéo dài đến chợ Sặc của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Như vậy, tuyến Metro sẽ đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM), Biên Hòa, Tân Vạn (Đồng Nai) và thị xã Dĩ An của Bình Dương.

Vùng ven hút nhà đầu tư lẫn người mua để ở

Các chuyên gia dự báo, cứ trên đà sôi động này, có thể không phải Tp.HCM, mà Đồng Nai - Bình Dương mới chính là vùng đất tạo sức hút của thị trường trong năm 2018. Dự báo này là có cơ sở khi kết hợp giữa sự nâng cấp về hạ tầng giao thông và định hướng phát triển mạnh Đồng Nai, Bình Dương để trở thành khu đô thị vệ tinh của TP.HCM.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Eximrs, đơn vị phân phối Dự án Khu đô thị Long Hưng (Biên Hòa) cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2017, đã có tổng cộng 1.600 lô đất của Dự án Long Hưng được tiêu thụ ra thị trường. Tính từ khi mở bán, mức giá dự án đến nay đã tăng khá mạnh, ước tính trên 35% nên những ai mua từ cuối năm 2016 đều lãi lớn.

“Sự khác biệt của thị trường BĐS vùng ven thời gian qua so với trước đây là thay vì khách hàng chủ yếu mua để đầu tư, thì hiện phần lớn khách hàng mua đất vì nhu cầu ở thật. Khá nhiều khách hàng sau khi mua đất đã xây nhà để ở”, bà Tú nói.



Xu hướng dịch chuyển của nhà đầu tư, người mua nhà về các dự án BĐS vùng ven có kết nối hạ tầng tốt với TP.HCM.

Thời gian gần đây, giá đất tại các khu vực giáp ranh với TP.HCM như Dĩ An, Thuận An đã tăng trở lại do nhu cầu cao. Mới đây, Công ty Thuận Tiến (thành viên của DRH Holdings) công bố chào bán Dự án Lái Thiêu Central Garden với gần 150 nền đất. Chỉ sau 1 tuần, giá đất tại dự án này được các nhà đầu tư bán chênh từ 10 - 15%.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu, người mua nhà lẫn nhà đầu tư cần cẩn trọng. Câu chuyện thổi giá sẽ xảy ra và thường đem lại lợi ích cho những người đầu cơ và gây thiệt hại nhiều nhất cho những người có nhu cầu mua để ở. Vì vậy, khi xuống tiền mua bất kỳ một dự án nào, đòi hỏi khách hàng, nhất là những người có nhu cầu ở thật phải xem xét và cân nhắc kỹ, lựa chọn những dự án có pháp lý đầy đủ, giá cả, uy tín của chủ đầu tư và cả đơn vị phân phối.