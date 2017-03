Mời thầu xây mới nhưng vẫn chờ nghe dư luận

KTS Trần Trí Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Cần Thơ: Chỉ có thể trùng tu kiến trúc tường Chung quanh việc phá bỏ để xây dựng mới theo y hệt kiến trúc, quy mô cũ hay tiến hành tham vấn, khảo sát tìm cách trùng tu Trường THPT Châu Văn Liêm, PV báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với KTS Trần Trí Thông - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Cần Thơ. . Ông đã cùng một số đồng nghiệp khảo sát trực tiếp tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Ông đánh giá hiện trạng của trường như thế nào? + KTS Trần Trí Thông: Qua khảo sát, theo quan điểm cá nhân tôi, trường đã qua ít nhất bốn giai đoạn sửa chữa và xây dựng thêm trong lịch sử tồn tại gần 100 năm. Nhìn chung, hệ thống kết cấu và kiến trúc bao che đang bị xuống cấp trầm trọng, không thể đảm đương công năng sử dụng hiện nay. Tuy nhiên, lớp công trình kiến trúc tường được xây dựng từ thời Pháp vẫn còn khả năng chịu lực, hoàn toàn có thể trùng tu. Đây chính là lớp công trình có giá trị lịch sử và nhân văn cần được bảo tồn. . Theo ông, nếu trùng tu thì mức độ an toàn và niên hạn sử dụng như thế nào, vì đây là công trình công cộng, gần như công năng sử dụng liên tục? + Niên hạn sử dụng khác với tuổi thọ công trình. Niên hạn là các tính toán về thời hạn sử dụng của công trình, có tính đến hệ số an toàn. Khi tính toán, người thiết kế bao giờ cũng theo nguyên tắc là phải đảm bảo an toàn nhất cho người sử dụng. Chính vì thế, phía Pháp thông báo Trường Châu Văn Liêm đã hết niên hạn sử dụng từ gần 20 năm trước nhưng đến nay công trình vẫn còn đứng vững dù từ đó đến nay chưa có lần bảo dưỡng lớn nào. Còn tuổi thọ công trình phải xét đến nhiều yếu tố: vật liệu sử dụng, dạng kết cấu nào, điều kiện khí hậu thời tiết,... Như tôi đã nói, phần cần bảo tồn của Trường Châu Văn Liêm là phần kết cấu tường chịu lực dày, được xây bằng gạch thẻ và vữa tam hợp. Vật liệu gạch này có tuổi thọ chỉ thua vật liệu đá. Các công trình dùng vật liệu gạch này có thời gian tồn tại đến trên dưới ngàn năm vẫn còn đến ngày nay như Tháp Chàm ở Việt Nam, Angko ở Campuchia... Nếu được duy tu và bảo dưỡng đúng cách, việc kết cấu tường chịu lực của Trường Châu Văn Liêm sử dụng an toàn trong vài trăm năm là điều hoàn toàn có thể. . Xin cám ơn ông. Trường cổ nhất đồng bằng bị biến dạng khi xây mới Từ Trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ, nhiều người liên tưởng đến Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, Tiền Giang). Trước đây Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có tên là Collège de My Tho, được Pháp xây dựng vào đầu năm 1879. Đây mới là ngôi trường cổ nhất ở ĐBSCL, đồng thời nằm trong tốp những ngôi trường cổ của Việt Nam. Nhưng hiện ngôi trường đang mất dần các kiến trúc xưa. Thay vào đó là những khối phòng học mới được xây dựng khá hiện đại. Với kinh phí đầu tư trên 154 tỉ đồng, dự án cải tạo và xây dựng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đang từng ngày làm biến dạng toàn bộ cảnh quan nơi đây. Năm 2014, một dãy phòng học mới ở phía nam của trường (gồm một tầng trệt, ba tầng lầu - 40 phòng) được khánh thành đưa vào sử dụng, trên nền của dãy phòng học cổ có tuổi hơn 130 năm đã bị đập bỏ. Hiện nay một số phòng học và khu hành chính cũ của trường cũng bị xóa sổ, nhường chỗ cho hai dãy kiến trúc cao tầng khác mọc lên sừng sững. Các công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ban giám hiệu nhà trường xác nhận chỉ giữ lại để tôn tạo, bảo tồn một dãy phòng học cổ ở phía bắc (gồm một tầng trệt, một tầng lầu, với 14 phòng). Nhà giáo Lê Bá Ngọc, hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho), cho biết tính đến nay trường đã có quá trình xây dựng và phát triển xuyên suốt 136 năm. Phía Pháp nhiều lần gửi thông báo khuyến cáo ngôi trường này đã quá niên hạn sử dụng, vì thế ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang buộc phải lập phương án đập phá để xây dựng lại gần như toàn bộ. Theo thầy Ngọc, không ai không khỏi tiếc nuối những kiến trúc cổ xưa, đặc biệt từng gian phòng học, dãy hành lang, hội trường, mái vòm rêu phong… đều lưu giữ những dấu ấn không thể xóa được trong lòng nhiều thế hệ cựu học sinh của trường. Tuy nhiên, hầu hết dãy phòng học cổ đều đã xuống cấp rất nghiêm trọng, không thể đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy. “Trong phương án xây dựng mới và cải tạo cảnh quan cho trường, dãy phòng học cổ ở phía bắc dù được trùng tu giữ nguyên trạng, song tới đây sẽ chỉ tận dụng làm phòng truyền thống, trưng bày và lưu giữ các học cụ… Tuyệt đối không cho học sinh và những đoàn khách đông người lên tham quan trên lầu” - thầy Ngọc nói. TÂM PHÚC