Năm 2016: Hoàn thành ba dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Về công tác cấp phép xây dựng, trong năm qua toàn TP đã cấp hơn 59.500 giấy phép xây dựng, trong đó Sở cấp 208 giấy phép. Sở cho hay nhiệm vụ trọng tâm năm nay là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, cấp GPXD đảm bảo yêu cầu “ Không trễ hẹn, không sai sót, không tiêu cực”.

Qua khảo sát chỉ số hài lòng của người dân (từ 954 phiếu có ý kiến) thì tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt 97,21%.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng cũng cho biết trong năm 2016 Sở triển khai tham mưu thực hiện chương trình đột phá về chỉnh trang và phát triển đô thị. Theo đó tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống người dân đang sống trên và ven kênh rạch, đặc biệt là các dự án trọng điểm cấp bách, các dự án còn lại của chương trình di dời, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch; tháo dỡ chung cư cũ, hư hỏng, xây mới các chung cư đã được kiểm định và chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu và phát triển các khu đô thị mới văn minh đồng bộ.

Về chương trình nhà ở xã hội, Sở cho biết dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn thành ba dự án tại quận 2, quận Tân Bình và khởi công ba chung cư tại các quận Tân Bình, quận 11 và quận 9.