Nhà thầu có “bỏ lơ” người dân?

Thời gian qua, một số phương tiện truyền thông đã thông tin về việc thi công dự án Gateway Thao Dien, quận 2, TP.HCM do Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (Son-Kim Land) là chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng số 1 (COFICO) là nhà thầu chính đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực. Để rộng đường dư luận, Pháp Luật TP.HCM đã có buổi trao đổi cùng ông Phan Vĩnh Hiệp, Phó TGĐ COFICO, để làm rõ hơn về vấn đề này.

. Phóng viên: Thời gian qua, có thông tin nói rằng việc thi công dự án Gateway Thao Dien làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, ông nhận định thông tin này như thế nào?

+ Ông Phan Vĩnh Hiệp: Bất kỳ nhà đầu tư, nhà thầu nào khi thực hiện dự án dù lớn hay nhỏ cũng phải đảm bảo việc thi công đúng kỹ thuật và luôn được cơ quan chức năng giám sát gắt gao. Chúng tôi đã đọc được các thông tin phản ánh trên một số tờ báo, nói thật là tôi ngỡ ngàng bởi trong quá trình thi công, công ty luôn ý thức giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Chúng tôi còn trải những tấm thép để bảo vệ mặt đường khi có xe chạy qua. Đồng thời đặt văn phòng ngay tại khu vực này để giám sát chặt chẽ quá trình thi công và sát sao hơn trong việc lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân. Đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản ánh trực tiếp nào của bà con.

. Có thông tin cho rằng việc thi công Gateway Thao Dien làm các tuyến đường bị lún, nứt như đường Lê Thước, đường 11, là đơn vị thi công dự án, ông có ý kiến gì?

+ Thứ nhất, liên quan đến thông tin dự án làm sụt, lún đường Lê Thước, COFICO đã làm việc với UBND quận 2 để xin giấy phép sửa chữa, nâng cấp con đường này cho đồng nhất với tiến trình thi công dự án. Theo đó, chúng tôi được UBND quận 2 cấp Giấy phép thi công số 66/GP-UBND ngày 18-12-2015 để cải tạo đường Lê Thước. Do đường liền kề với hệ thống móng của hai tòa nhà nên lộ trình sửa chữa phải thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật như gia công các cấu kiện bê tông đúc sẵn cho cống, hố ga, tái lập hầm ga, vỉa hè… Các hạng mục này phải được thực hiện kỹ và đồng nhất mới đảm bảo chất lượng lâu dài. Từ nay đến tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ cho sửa chữa, khắc phục phần mặt đường, vỉa hè, trả lại hiện trạng thông thoáng cho đường Lê Thước. Sau tết, công ty sẽ tiếp tục thi công, hoàn thiện con đường này.

Thứ hai, đối với đường số 11, hiện tại đường này đã được trải nhựa để người dân tiện đi lại. Để giúp người dân hiểu, cảm thông với những bất tiện này, chúng tôi đã gửi thư ngỏ đến từng hộ trong khu vực, cam kết giảm thiểu ảnh hưởng hết mức có thể.



Đường số 11 đã được tráng nhựa.

. Có thông tin cho rằng việc công ty tự ý rào chắn đường Lê Thước là không đúng?

+ Việc báo chí phản ánh nhà thầu xây dựng cho rào, chặn đường Lê Thước khiến người dân khó khăn trong việc di chuyển là chưa đầy đủ. Như đã nêu ở trên, theo giấy phép thi công cải tạo đường Lê Thước, chúng tôi được cấp phép sửa chữa tái lập mặt đường nên việc đào, bới, san lấp là không tránh khỏi. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại ngang qua khu vực, đơn vị thi công phải lắp rào chắn, đồng thời lắp đèn nhấp nháy vào ban đêm để cảnh báo an toàn cho người dân khi đi qua. Với kinh nghiệm thi công nhiều công trình ở cả trong và ngoài nước, chúng tôi đảm bảo việc thi công Gateway Thao Dien luôn tuân thủ quy trình chất lượng, đảm bảo an toàn. Hiện tại phần móng của tòa nhà đã hoàn tất, tiến độ thi công dự án diễn ra theo đúng kế hoạch.



Tiến độ thi công dự án diễn ra theo đúng kế hoạch.