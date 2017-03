Những điều phải biết khi mua nhà

Nộp thuế, lệ phí Sau khi được công chứng hợp đồng, bên mua (hoặc bên bán) có thể liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện để làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế. Về thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà: Trường hợp người nộp thuế không có cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì nộp 2% trên giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng với điều kiện giá này không thấp hơn khung giá do UBND TP.HCM ban hành hằng năm. Về lệ phí trước bạ: Người mua nộp 0,5% tính trên bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất do UBND TP.HCM ban hành. Về việc cấp giấy chứng nhận: Người mua có thể làm thủ tục đăng ký biến động do thay đổi tên chủ sở hữu nhà ở trên giấy chứng nhận hoặc làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận mang tên mình.