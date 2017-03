Nói tục ở chung cư: Đừng cấm trên giấy

Hội nghị nhà chung cư quyết định Ngày 27-3, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết vừa có văn bản nói rõ về Thông tư 02/2016. Theo đó, mẫu nội quy, quản lý sử dụng nhà chung cư đề cập tới các hành vi bị cấm được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 là các hành vi bị cấm (như tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu chung… - NV) theo Điều 35 của Nghị định 99/2015, bắt buộc áp dụng với tất cả chung cư, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Còn nhóm 2 là các hành vi bị cấm do hội nghị nhà chung cư có thể quy định thêm như cấm “gây mất an ninh trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào”. Trong trường hợp này, nếu cư dân vi phạm thì việc xử lý do hội nghị nhà chung cư quyết định cụ thể.