Phân khúc căn hộ tầm trung “bứt tốc” cuối năm

Phân khúc căn hộ tầm trung tại TP.HCM đang tăng tốc bứt phá dịp cuối năm khi ghi nhận sự vượt trội về nhu cầu thật, sức mua lẫn tính thanh khoản. Đặc biệt tại khu Đông TP.HCM với mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng hiện đại, những dự án chất lượng đến từ các chủ đầu tư uy tín đang thu hút lượng lớn khách mua để ở lẫn đầu tư cho thuê.

Căn hộ tầm trung gia tăng “sức nóng”

Dự đoán cho phân khúc trọng điểm trong giai đoạn 2016 - 2020, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết thị trường địa ốc sẽ có sự tái cấu trúc mạnh mẽ, tái cơ cấu sản phẩm để giải quyết hiện tượng lệch pha cung - cầu. Theo đó, thị trường sẽ có sự chuyển pha nguồn cung từ phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp sang phân khúc căn hộ tầm trung, có giá vừa túi tiền.

Theo thống kê từ CBRE Việt Nam, tại thị trường BĐS TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2017, các căn hộ phân khúc trung cấp (800 - 1.500USD/m2) chiếm 67% trong tổng số căn hộ bán được.

Theo ý kiến của các chuyên gia BĐS, căn hộ tầm trung tại TP.HCM hiện nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bởi chỉ cần bỏ ra một số vốn nhỏ lúc ban đầu là đã có thể cho thuê hoặc bán lại với giá cao khi nhà được bàn giao. Còn đối với những khách hàng trẻ có thu nhập ổn định thì với mức phí không quá lớn đã có thể sở hữu được một nơi sống lý tưởng, đảm bảo đầy đủ tiện ích và đáp ứng được chuẩn mực sống hiện đại.

Anh Vĩnh Kiêm, một nhà đầu tư thứ cấp nhận định rằng lựa chọn phân khúc căn hộ tầm trung, có hạ tầng cơ sở tốt và tên tuổi chủ đầu tư uy tín sẽ cho khả năng sinh lời cao. Tổng giá trị căn hộ cũng không quá lớn nên cho phép các nhà đầu tư có thể mạnh tay “ôm” vài sản phẩm cùng lúc. “Tôi mua được 2 căn hộ của dự án Him Lam Phú An ở quận 9, cạnh ga số 8 và 9 của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên từ tháng 5 với giá 1,7 tỷ/căn. Tới nay nếu bán, tôi đã có thể lời được hơn ba trăm triệu đồng cho 1 căn. Tuy nhiên với thông tin về việc tái khởi động Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc để phục vụ kế hoạch đăng cai SEA Games 31, chắc chắn giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng cao nên tôi quyết định giữ lại đến khi dự án được bàn giao”, anh Kiêm cho biết.

Khách hàng hưởng lợi

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao dành cho phân khúc căn hộ giá tầm trung, hàng loạt dự án từ Vingroup, Hưng Thịnh, Him Lam Land… đã được giới thiệu ra thị trường đi kèm những thông điệp ấn tượng về vị trí, tiện ích, môi trường sống…. Song, thực tế chứng minh, tuy nguồn cung của phân khúc này khá dồi dào nhưng chỉ những sản phẩm BĐS do chủ đầu tư uy tín đầu tư và phát triển, chất lượng được khẳng định, tiến độ đảm bảo như cam kết… mới có thể lọt vô “tầm ngắm” của khách hàng.

Xây dựng xong dự án mới mở bán, tiến độ xây dựng luôn vượt cam kết, giá trị gia tăng lũy tiến, lịch thanh toán linh hoạt…, là những điều mà giới kinh doanh địa ốc được biết đến ở các dự án do Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) làm chủ đầu tư.

Mới đây, Him Lam Land đã tổ chức các buổi tham quan căn hộ thực tế tại công trình Him Lam Phú An (quận 9) nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, giám sát chất lượng xây dựng và hoàn thiện căn hộ trong suốt quá trình thi công từ phía khách hàng. Chương trình này đã tiếp thêm niềm tin cho khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm BĐS của Him Lam Land.



Khách hàng được trực tiếp giám sát chất lượng xây dựng, tiến độ hoàn thiện căn hộ thực tế tại công trình Him Lam Phú An (Q.9)



Như lời chia sẻ của anh Nguyễn Nam (Chuyên viên tư vấn xây dựng, hiện cư ngụ tại Q.4), cư dân tương lai của Him Lam Phú An: “Vì là một người mua nhà có chút hiểu biết về xây dựng, tôi cảm thấy rất hài lòng về phần khung chính của tòa nhà với bê tông cốt pha trượt chắc chắn, vững chãi. Phần xây tô cũng vậy, bề mặt láng và được chăm chút từng chi tiết nhỏ. Tôi để ý một phần khá kỹ mà không phải dự án nào cũng có đó là các đường điện âm sau khi trám bít lại được lót một lớp lưới bảo vệ, đảm bảo về kỹ thuật. Những điều này thì nếu xây xong đẹp đẽ rồi giao nhà thì chúng tôi là khách hàng đâu thể nào kiểm tra được. Việc được chứng kiến tận mắt từng bước hoàn thiện nhà từ trong lõi ra ngoài như thế này giúp tôi cảm thấy rất yên tâm về chất lượng của căn hộ.”

Đông Sài Gòn: Tiềm lực sinh lời lớn

Trên thực tế, thay vì tập trung vào các khu vực trọng điểm tại trung tâm thành phố với các dự án căn hộ cao cấp có mức giá khá cao, nhà đầu tư lẫn khách mua cho nhu cầu ở đã “nhanh chân” chuyển hướng sang các khu vực lân cận như quận 2, quận 9… để săn tìm những dự án có mức giá vừa phải nhưng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời cao. Tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng được đầu tư phát triển bài bản, hiện đại, khu Đông Sài Gòn tiếp tục là “điểm nóng” đầu tư trong thời gian sắp tới. Khảo sát thị trường có thể thấy rất nhiều dự án căn hộ tại khu vực này hiện có mức hấp thụ rất khả quan.

Điển hình như Him Lam Phú Đông, Him Lam Phú An do Him Lam Land làm chủ đầu tư, khi tung ra sản phẩm, chỉ trong thời gian ngắn đều được khách hàng đón nhận. Đáng chú ý, nhờ sự đầu tư chỉn chu từ hạ tầng đồng bộ đến cách quản lý vận hành… giá trị sản phẩm của các dự án gia tăng mạnh ít nhất từ 20% đến 30%. Thậm chí tại khu dân cư bán biệt lập Him Lam Phú Đông, mức giá tăng của sản phẩm có thể vượt trên 50%.



Hiện mức giá của sản phẩm đất nền tại khu dân cư bán biệt lập Him Lam Phú Đông đang dao động trong mức 2,8 – 4,5 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với thời điểm ban đầu.



Riêng với Him Lam Phú An, có thể nói đây là dự án tâm điểm thuộc phân khúc tầm trung của thị trường khu Đông TP.HCM trong thời gian qua.

Theo phân tích của các chuyên gia trên thị trường, Him Lam Phú An có thể được xem là dự án căn hộ thuộc hàng hiếm hiện nay.

Him Lam Phú An tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, nằm giữa ga số 8 & 9 của tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên; ngay sát Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (quận 2). Nhờ vị trí liền kề với “xương sống” của hệ thống đường sắt đô thị và giao thông công cộng TP.HCM, Him Lam Phú An đang tiếp tục tạo nên “cơn sốt” đầu tư mạnh mẽ trên thị trường BĐS bởi tiềm năng gia tăng giá trị lũy tiến trong tương lai gần.



Giá trị của Him Lam Phú An (Q.9) đang ngày càng gia tăng nhờ sở hữu cự ly gần tới tuyến Metro số 1 và Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc.



Thông tin gần đây cho biết TP.HCM đang xúc tiến những thủ tục cần thiết cho việc hồi sinh Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc (Quận 2) sau 20 năm đắp chiếu để phục vụ kế hoạch đăng cai SEA Games 31. Theo đánh giá của các nhà đầu tư, thông tin này sẽ khiến BĐS tại khu vực này trở nên rất "nóng" trong vòng 1-2 năm tới.

Nhận định về vấn đề này, ông Ngô Quang Phúc - Phó TGĐ Him Lam Land cho rằng cùng với hệ thống hạ tầng đang được cải thiện mạnh mẽ thì Khu liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc sẽ là “đòn bẩy” giúp gia tăng giá trị cho thị trường địa ốc khu Đông Sài Gòn.