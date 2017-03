5.300 tỉ đồng xây cầu Thủ Thiêm 4

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối từ khu Đô thị mới Thủ Thiêm ở quận qua đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị xem xét, chấp thuận cho TP.HCM được đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT và cho phép TP.HCM được quyết định phương án lựa chọn nhà đầu tư.

Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 168 được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo thiết kế, cầu Thủ Thiêm 4 được xây dựng kiểu dây văng với chiều dài 2,1 km và tĩnh không 80 x 10 m. Phần cầu dẫn trên đường Nguyễn Văn Linh được bố trí tại nút giao Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 2 và hai nhánh cầu dẫn N1, N2 từ cầu chính phía quận 7 xuống đường Huỳnh Tấn Phát.

Dự án xây cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được khởi công năm 2018 và đưa vào sử dụng cuối năm 2019 với tổng kinh phí hơn 5.300 tỷ đồng.



Vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4

Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020 TP.HCM sẽ xây dựng thêm bốn cây cầu bắc qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng cùng với hầm chui vượt sông Sài Gòn những con đường đi qua khu đô thị này.



Cầu Thủ Thiêm 2 đang được thi công với tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỉ đồng. Các cầu còn lại là Thủ Thiêm 3, 4 và cầu đi bộ bắc từ quận 1 sang Thủ Thiêm đang trong quá trình lập dự án đầu tư.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm nằm bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với quận 1, có tổng diện tích 657ha. Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. Khoảng 12.500 hộ dân đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. TP.HCM cũng huy động gần 30.000 tỉ đồng để chi trả tiền bồi thường, tái định cư…

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là một trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của TP.HCM với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí…

Theo quy hoạch 1/2000, trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh.

Khu trung tâm được chia làm 5 khu vực chính gồm Lõi Trung tâm chính, Khu dân cư phía Bắc, Khu dân cư dọc đại lộ Mai Chí Thọ, Khu dân cư phía Đông, Khu Châu thổ phía Nam.

Trong đó, khu chức năng số 1 tọa lạc tại một nửa phía bắc Khu Lõi Trung tâm, là khu trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng mật độ cao. Các tòa tháp cao nhất bố trí dọc theo cạnh đại lộ Vòng cung và Quảng trường Trung tâm, giảm dần chiều cao về phía sông Sài Gòn và hồ Trung tâm.

Các công trình quan trọng trong Khu chức năng số 1 là Trung tâm Hội nghị Triển lãm với Cầu đi bộ qua kênh số 1 kết nối với Nhà Bảo tàng, Nhà hát Giao hưởng và Trung tâm Thông tin Quy hoạch.

Khu chức năng số 2 nằm ở phía Nam của Khu Lõi Trung tâm, là một khu phức hợp mật độ cao với các chức năng thương mại, dân cư đa chức năng và thể thao giải trí.

Ngoài ra, Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng sẽ hình thành quảng trường đi bộ. Khu vực này sẽ kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cầu đi bộ băng sông Sài Gòn.