Hạn chế ảnh hưởng của dự án treo đến người dân

Ngày 23 – 12, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận huyện khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP.HCM về các chính sách quản lý về nhà, đất trong khu vực quy hoạch để hạn chế gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của dân cư.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tổ chức lại giao thông hợp lý hơn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn tại khu vực Cầu chữ Y.

Triển khai việc lắp đặt dải phân cách để chấm dứt tình trạng rẽ trái trái phép gây kẹt xe tại khu vực này. Sau đó, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND TP.HCM trước ngày 30 – 12.



Khu E của Nam Sài Gòn đã bị quy hoạch treo 24 năm nay

Trước đó, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Công an TP.HCM, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND quận 5, 8 phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng sử dụng trái phép, chiếm dụng lòng lề đường, hè phố tại các đầu cầu chữ Y. Phân công lực lượng thường xuyên ứng trực tại các đường dẫn vào cầu chữ Y vào giờ cao điểm để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông an toàn.



Sở Giao thông Vận tải được giao khẩn trương nghiên cứu và có phương án hợp lý hơn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn tại khu vực này. Riêng UBND quận 5 và 8 gửi kèm theo các tài liệu, hình ảnh thể hiện sự thông thoáng lòng, lề đường tại các đường dẫn vào cầu chữ Y.

Vào giờ cao điểm, tại khu vực cầu chữ Y thường xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng lề đường, hè phố gây cản trở giao thông. Người đi bộ phải đi dưới lòng đường rất nguy hiểm. Phía đường Nguyễn Biểu, quận 5 thì tình trạng này diễn ra từ lâu và liên tục.

Bên cạnh đó, tình trạng quẹo trái trái phép từ trên cầu vào đường nối vào đường Võ Văn Kiệt hoặc từ đường nối từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu diễn ra nghiêm trọng do không có dải phân cách.