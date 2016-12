Lấy nguồn thu từ xổ số kiến thiết để chống ngập

UBND TP. HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính về chủ trương bố trí vốn đầu tư ngân sách TP.HCM phân cấp có mục tiêu từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết cho UBND các quận huyện để thực hiện các dự án chống ngập và nạo vét sông, kênh rạch.

Những dự án lấy kinh phí từ hoạt động xổ số kiến thiết không phải là công trình nhóm B và các dự án được bố trí từ các nguồn khác. UBND các quận huyện có trách nhiệm rà soát các dự án để không trùng lặp với các công trình đã được bố trí từ các nguồn vốn khác và khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định.



Trước đó, TP. HCM cũng giao các sở ngành, quận huyện rà soát bổ sung xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu của chương trình là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TP.HCM và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân.



Đồng thời cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường TP.HCM.

Ngoài ra, trong giai đoạn này cần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa để giải quyết xóa 17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây, 179 tuyến hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do triều, xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải…