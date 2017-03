TP.HCM cấm đào 492 tuyến đường trong năm 2017

Ngày 6-3, Sở GTVT TP.HCM cho biết năm 2017 TP.HCM sẽ cấm đào 492 đoạn, tuyến đường để đảm bảo sử dụng lâu dài.

Danh mục các tuyến đường cấm đào nằm rải rác ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Trong số 492 đoạn, tuyến đường cấm đào thì có 264 đoạn tuyến đường do Sở GTVT quản lý và 228 đoạn tuyến đường do quận, huyện quản lý.



492 tuyến đường ở TP.HCM sẽ bị cấm đào từ nay đến năm 2023

Các quận, huyện có nhiều tuyến đường bị cấm đào nhiều nhất là quận 2, 8, 7, Bình Thạnh, Hóc Môn Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức. Nhiều tuyến đường, thời gian cấm đào kéo dài từ nay đến hết năm 2023.



So với năm 2016, số lượng tuyến đường cấm đào năm nay ít hơn 138 tuyến. Theo Sở GTVT, năm 2017 danh mục đường cấm đào ít hơn là do nhiều tuyến đường đã hết thời hạn cấm đào và bỏ một số đường hẻm do thấy không cần thiết đưa vào danh mục.

Mặc dù cấm đào nhiều tuyến đường nhưng khi có các sự cố đột xuất về hạ tầng thì vẫn được phép thi công để xử lý theo đúng quy định về thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM.

Những trường hợp cấp bách, cần thiết phải thi công, việc đào các tuyến đường này sẽ do Sở GTVT, UBND các quận, huyện xem xét giải quyết theo phân cấp quản lý được quy định tại Quyết định số 09 của UBND TP.HCM ban hành năm 2014.

Việc ban hành danh mục các đoạn, tuyến đường cấm đào nhằm tránh tình trạng đào đường vô tội vạ làm ảnh hưởng đến giao thông và làm hỏng các tuyến đường, nhất là đối với các tuyến đường xây mới hoặc đường mới được nâng cấp.