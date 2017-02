TP.HCM triển khai xây Trung tâm kinh doanh hóa chất

Ngày 22 – 2, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM năm 2017.

Việc triển khai đề án nhằm mục đích theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các công việc thuộc giai đoạn 2 và 3 của đề án. Triển khai xã hội hóa, lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM.

Đồng thời, giải quyết tình trạng kinh doanh, tồn trữ hóa chất nguy hiểm gây mất an toàn trong khu dân cư. Kiểm soát được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng chống cháy nổ. Góp phần phát triển thị trường kinh doanh hương liệu và hóa chất trên địa bàn TP.HCM.



Trung tâm Kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM sẽ cách chợ Kim Biên 7km

Sau khi đã hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết, TP.HCM sẽ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM.



Thực hiện các thủ tục thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu đất bố trí xây dựng Trung tâm thuộc phường 7, quận 8. Khảo sát, lập kế hoạch di dời các tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất trên địa TP.HCM...

Trước đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Công thương thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đấu thầu xây dựng Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM để di dời chợ Kim Biên ở quận 5.

Trung tâm được đầu tư theo phương thức kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa. Thông qua đấu thầu, TP.HCM sẽ chọn nhà đầu tư phù hợp, đảm bảo năng lực tài chính, ưu tiên các doanh nghiệp có kinh nghiệm với ngành nghề kinh doanh hương liệu, hóa chất. Chủ đầu tư là đơn vị trực tiếp xây dựng, tổ chức quản lý và vận hành trung tâm.

Trung tâm này có quy mô lớn để kinh doanh các loại hương liệu, hóa chất mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần cho việc di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất gây mất an toàn trên địa bàn TP.HCM nói chung và khu vực chợ Kim Biên nói riêng.

Xây dựng thị trường kinh doanh lành mạnh, chuyên nghiệp và là nơi tổ chức quản lý, giúp TP.HCM kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng, chống cháy nổ.

Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM sẽ đảm bảo tiêu chí An toàn – Văn minh – Hiện đại với chức năng kinh doanh, phân phối, dịch vụ logistic, triển lãm, tư vấn, hợp tác quốc tế…

Về vị trí xây dựng, Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM giáp với đường Nguyễn Văn Linh ở phía Bắc, giáp sông Cần Giuộc ở phía Tây. Trung tâm nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, cách cảng Cát Lái khoảng 17 km, cách chợ Kim Biên 7km và cách quốc lộ 1A 3,5km.

Theo Sở Công thương TP.HCM, trục giao thông từ vị trí thực hiện dự án đến cảng Cát Lái và quốc lộ 1A không đi qua khu vực nội thành nên hạn chế được các tác động xấu của sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển….

Ngoài ra, nếu nạo vét lòng sông Cần Giuộc thì có thể làm bến thủy nội địa tiếp nhận sà lan 4.000 tấn để phục vụ việc vận chuyển, xếp dỡ hóa chất, hương liệu bằng đường thủy.

Hồi giữa tháng 9 – 2016, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 122 về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có tên dự án Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM.

UBND TP .HCM cũng yêu cầu UBND quận 8 rà soát, cập nhật dự án Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất TP.HCM vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường để tổng hợp, trình UBND TP.HCM quyết định.

Đồng thời, UBND quận 8 phải tiến hành các thủ tục thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật.