Ra mắt dự án cao cấp TopLife Tower

Sáng 9-3, Tập đoàn EximLand làm lễ động thổ dự án TopLife Tower (tại trung tâm thuộc quận 3 và quận 10) đánh dấu sự có mặt của dự án đang được khách hàng quan tâm trong phân khúc bất động sản cao cấp.



Lễ động thổ dự án. Ảnh: HV

Dịch vụ chất lượng



Ông Lý Văn Nghĩa, Tổng Giám đốc Tập đoàn EximLand, chủ đầu tư dự án, cho biết sau buổi lễ này các đơn vị có liên quan tiến hành các công việc xây dựng, giám sát dự án để đưa dự án hoạt động đúng theo tiến độ đã định.

“Chúng tôi quyết định chọn nhà thầu xây dựng có uy tín để thi công. Công ty Apave châu Á-Thái Bình Dương là đơn vị tư vấn quản lý và tư vấn giám sát cho dự án để có thể xây dựng đúng tiến độ, bàn giao nhà cho khách hàng đúng như cam kết” - ông Nghĩa cho biết.

“Với thiết kế đẹp, bốn tầng hầm đậu xe và hồ bơi tràn trên sân thượng mà giá bán chỉ 2,2 tỉ đồng cho một căn hộ hai phòng ngủ nên tôi đã quyết định đăng ký ngay một căn để làm chốn an cư” - anh Nguyễn Văn Bình, bác sĩ BV Bình Dân, cho biết. Theo anh Bình, ngoài các lý do trên việc khá nhiều đồng nghiệp của anh chọn Toplife Tower làm nơi ở cũng là lý do thôi thúc anh quyết định đặt mua căn hộ tại đây.

Một khách hàng khác cũng có mặt tại buổi lễ là anh Phan Tuyển cho hay với quy mô khép kín, số lượng căn hộ không nhiều lại được quản lý bởi các công ty có uy tín nên anh yên tâm về chất lượng dịch vụ của TopLife Tower.

“Tôi chọn đặt chỗ căn hộ Toplife Tower khi đọc được thông tin qua báo chí. Ngoài những tiện ích do dự án mang lại, tôi chọn dự án này là do cộng đồng cư dân ở đây phần lớn là các bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân. Tôi thấy vui và yên tâm khi ở cạnh họ” - anh Tuyển chia sẻ thêm.



Khoan coc TOPLIFE. Ảnh: HV

Lợi nhuận lớn



Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Eximrs, đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền dự án, số lượng người quan tâm đến dự án tăng lên từng ngày. Hiện tại đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của Toplife Tower đang liên tục tư vấn cho khách hàng.

Theo ông Ngọc Trân, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm, TopLife Tower được săn đón bởi giới đầu tư từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay với lý do đây sẽ là dự án thu được lợi nhuận lớn nếu mua để kinh doanh hay cho thuê.

“Theo tính toán của riêng tôi với vị trí vàng như TopLife Tower, sau khi bỏ tiền ra mua rồi chuyển nhượng hoặc cho thuê, lợi nhuận thu được cỡ mức 25% là tối thiểu. Mức giá chủ đầu tư định ra cho thị trường là rất hợp lý” - ông Trân phân tích.

TopLife Tower nằm ở trung tâm khu vực quận 3, quận 10 (ngay Cao Thắng- Điện Biên Phủ). Với phân khúc cao cấp, lần đầu tiên một dự án căn hộ có đến bốn tầng hầm đậu xe và một hồ bơi tràn trên sân thượng theo tiêu chuẩn của khách sạn năm sao. Được biết khi đặt chỗ cho đợt đầu tiên, Eximrs đơn vị phân phối dự án sẽ tặng mỗi khách hàng một món quà tri ân lên đến một cây vàng.