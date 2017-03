Rối khi gom đăng ký đất đai về một mối

VP ĐKĐĐ TP trực thuộc Sở TN&MT, được thành lập trên cơ sở hợp nhất VP ĐKQSDĐ TP và các văn phòng tương tự tại 24 quận/huyện. Từ ngày 1-7, công tác tiếp nhận và giao trả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế “một cửa” vẫn hoạt động bình thường (đối với tổ chức nộp tại VP ĐKĐĐ TP và đối với cá nhân nộp tại các chi nhánh). Các khoản phí, lệ phí vẫn theo quy định hiện hành. _________________________________ Việc phân định loại giấy này do quận ký, loại kia do sở ký về mặt quản lý nhà nước đã thấy không đồng bộ. Tưởng tượng một dãy nhà chừng chục căn, hai-ba căn nhà do quận ký GCN, hai-ba căn khác do sở ký, rồi lại hai-ba căn do quận ký đã thấy rất kỳ, khó giải thích với người dân. Phó chủ tịch UBND một quận