Sân bay Long Thành: 10 năm sống khổ trong khu quy hoạch

4.500 hộ dân phải di dời. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch trên diện tích 5.000 ha thuộc địa bàn sáu xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai). Có khoảng 4.500 hộ dân với trên 15.000 nhân khẩu buộc phải di dời, nhường mặt bằng cho dự án. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, có tới hơn 3.900 căn nhà nằm trong vùng quy hoạch. Tổng diện tích đất phải thu hồi của các hộ dân là hơn 3.000 ha, trong đó đất trồng cây hằng năm và lâu năm chiếm 95%. Có ba nghĩa trang phải di dời với khoảng 2.000 ngôi mộ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự kiến trên 13.000 tỉ đồng, trong đó bồi thường, hỗ trợ về đất trên 6.680 tỉ đồng; nhà và vật kiến trúc trên 840 tỉ đồng. Thành lập tổ giúp việc triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay Long Thành. Tổ gồm 22 thành viên, do ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, làm tổ trưởng. Tổ giúp việc có nhiệm vụ theo dõi tiến độ, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện dự án; kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo ban chỉ đạo đề xuất Chính phủ có giải pháp xử lý thích hợp. TIẾN DŨNG - VIẾT LONG Rất mong cơ quan chức năng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dự án và thời gian di dời cụ thể để chúng tôi chủ động sắp xếp cuộc sống. Chứ cứ sống trong cảnh đợi chờ, nơm nớp lo âu như thế này mãi khổ lắm. Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, xã Cẩm Đường,

huyện Long Thành, Đồng Nai Chính quyền và người dân xã Long An đang rất lo lắng. Thực tế từ nhiều dự án cho thấy số tiền bồi thường khi thu hồi đất không đủ cho người dân ổn định cuộc sống. Họ sống tại khu tái định cư cũng khó khăn hơn trước. Do vậy Nhà nước cần xem xét mức bồi thường thỏa đáng cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Đại diện UBND xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai