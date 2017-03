Sắp cải tạo Trường THPT Lê Quý Đôn

Cần Thơ: Xây mới Trường Châu Văn Liêm 99 năm tuổi Dư luận ở Cần Thơ đang xôn xao về việc Trường THPT Châu Văn Liêm (tiền thân là Collège de Can Tho xây dựng năm 1917) sắp bị đập bỏ để xây mới. Trong năm học tới, học sinh sẽ học tạm tại Trường THPT An Khánh, vốn đang xây dựng dở dang (đến giữa tháng 8-2015 sẽ khánh thành). Nhiều ý kiến cho rằng ngôi trường Châu Văn Liêm là công trình có kiến trúc đặc trưng, có dấu ấn đậm nét trong quá trình hình thành và phát triển của Cần Thơ. Vì thế việc đập bỏ ngôi trường mà không lấy ý kiến các nhà chuyên môn, nhân dân là bất thường. Chiều 3-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Trọng Khiếm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Việc xây mới Trường THPT Châu Văn Liêm đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt, dự kiến tổng kinh phí thực hiện 98 tỉ đồng. “Khi chọn được nhà thầu thông qua đấu thầu, dự kiến tháng 7 hoặc tháng 8-2015 sẽ khởi công và đến đầu năm 2017 sẽ khánh thành vào đúng dịp 100 năm kỷ niệm thành lập trường”. Tại sao không tu bổ, nâng cấp Trường THPT Châu Văn Liêm mà lại đập bỏ để xây mới hoàn toàn? Ông Khiếm trả lời: “Từ năm 1987, phía Pháp đã gửi thông báo về việc ngôi trường hết thời hạn sử dụng nhưng do nhiều điều kiện nên đến nay TP mới xây lại được trường. Trước khi đưa ra phương án xây mới hoàn toàn, các ngành chức năng đã khảo sát, đánh giá, thẩm định kỹ càng chất lượng của công trình. Kết quả cho thấy không thể duy tu, sửa chữa hay tôn tạo được nữa. Phía Pháp cũng đã cử đội ngũ chuyên gia qua khảo sát và cũng đánh giá là không thể sửa chữa, tu bổ được. Xin mọi người an tâm, vì khi xây mới thì kiến trúc, quy mô phòng ốc và các dãy phòng học (44 phòng - PV) vẫn sẽ giữ nguyên như cũ”. GIA TUỆ Lê Quý Đôn là trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập năm 1874 với tên gọi Collège Chasseloup-Laubat. Ban đầu trường chỉ dạy các học sinh người Pháp. Đầu thế kỷ 20 mở rộng nhận thêm học sinh người Việt nhưng phải có quốc tịch Pháp. Năm 1954, trường được đổi tên là Jean Jacques Rousseau, dạy chủ yếu học sinh người Việt nhưng do người Pháp quản lý. Đến năm 1967, nơi này trở thành Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Sau năm 1975, trường được tách thành hai cấp học. Trải qua hơn một thế kỷ, kiến trúc mang đậm chất Tây Âu của ngôi trường vẫn gần như nguyên vẹn, gồm bốn dãy nhà hai tầng ghép lại có hình chữ “khẩu”.