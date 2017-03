Sốt ruột chờ bồi thường nhà cháy

Khác với vụ cháy tại đường Trần Quốc Thảo, sau vụ nổ kho hóa chất tại phường Thới An, quận 12, cơ quan điều tra đã nhanh chóng khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hải, giám đốc Công ty Hóa chất Đặng Huỳnh. Tuy nhiên, đến nay 85 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa biết tới khi nào mới được bồi thường. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An, quận 12, cho biết vừa qua quận đã đề nghị trích xuất ông Huỳnh Văn Hải từ trại giam về địa phương để xin lỗi người dân. Lãnh đạo quận, phường cùng các phòng ban chuyên môn cũng đã xin lỗi người dân vì để xảy ra sự việc đáng tiếc. Từ tháng 12-2014 đến nay, phường đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho gia đình những người bị chết, bị thương; hỗ trợ tiền thuê nhà cho những hộ dân có nhà bị sập, hư hại. ________________________________________ Chúng tôi rất trăn trở về việc đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra, xác định chính thức nguyên nhân vụ cháy, ai là người phải bồi thường… Phường đã đề nghị quận kiến nghị cơ quan công an sớm có kết luận chính thức để có chính sách hỗ trợ, bồi thường nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy. Ông HUỲNH ĐỖ TIẾN,

Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 3 Phân biệt hai trường hợp Yêu cầu bồi thường trong cả hai vụ cháy đều phát sinh ngay sau khi có cháy gây thiệt hại nhưng thời điểm được bồi thường lại khác. Nếu cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố rồi tòa xét xử thì tòa sẽ giải quyết luôn phần bồi thường thiệt hại. Đây là phần dân sự trong vụ án hình sự. Trường hợp việc bồi thường phức tạp thì tòa sẽ tách phần dân sự để người bị thiệt hại khởi kiện riêng. Nếu không khởi tố vụ án, bị can hoặc có khởi tố nhưng sau đó đình chỉ vụ án hoặc miễn trách nhiệm thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thực tế có những trường hợp các cơ quan tố tụng muốn kéo dài việc thương lượng hoặc người bị thiệt hại chưa hiểu được quyền của mình nên vụ việc bị kéo dài. Luật sư NGUYỄN DUY BÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM T.TÙNG ghi