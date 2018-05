Sức bật cho thị trường BĐS Đông Sài Gòn

Giá trị tăng gần 30% so với thời điểm ra mắt

Him Lam Phú An là dự án hướng tới nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực do Him Lam Land làm chủ đầu tư. So với thời điểm ra mắt vào cuối năm 2016, giá trị của Him Lam Phú An đã gia tăng gần 30%, hứa hẹn mức gia tăng lũy tiến khi thời gian bàn giao nhà đã gần kề.

Với giá bán từ 1,8 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị cao cấp của Kohler, Teka…

Dự kiến bàn giao từ quý 3-2018, Him Lam Phú An sẽ đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu tìm kiếm một nơi an cư phát nghiệp đích thực.



