Thêm dự án căn hộ xã hội giá không vượt 14 triệu đồng/m2

Cụ thể, CC1 sẽ bán 80% căn hộ và dành 20% làm nhà ở xã hội. Giá bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án không vượt quá giá chủ đầu tư cam kết là 13.876.000 đồng/m2 (chưa bao gồm 5% thuế VAT), do chủ đầu tư bán, cho thuê, cho thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện theo quy định. Sau khi Sở Xây dựng thẩm định giá căn hộ nhà ở xã hội tại dự án, nếu giá căn hộ do Sở Xây dựng thẩm định thấp hơn giá do chủ đầu tư đã cam kết thì chủ đầu tư thực hiện theo giá đã được thẩm định. Nếu ngược lại thì thực hiện theo giá đã cam kết nêu trên.

Dự án có tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 208 tỉ đồng, được thực hiện trên khu đất rộng hơn 2.900 m2. CC1 sử dụng vốn tự có, vốn vay, vốn huy động từ tiền ứng trước của khách hàng để đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch được duyệt để bán, cho thuê nhà ở xã hội cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định. Dự án cao 18 tầng, dự kiến được hoàn thành vào tháng 12-2018.