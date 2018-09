Thị trường địa ốc Biên Hoà bùng nổ

Mặc dù không có những biến động mang tính bùng nổ như ở quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thời gian trước đó, nhưng thị trường bất động sản Biên Hòa hiện đang đón nhận làn sóng đầu tư liên tục đổ về, hứa hẹn sự bứt phá trong thời gian tới.



Hạ tầng mở lối…

Báo cáo về "Xây dựng TP Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh: giai đoạn 2017-2020" với các dự án như xây dựng trung tâm hành chính mới của Biên Hoà, xây dựng trục đường trung tâm thành phố Biên Hoà, các con đường ven sông Đồng Nai, sông Cái và các con đường huyết mạch để giảm bớt ùn tắc giao thông. Tổng vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm này vào khoảng 36.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các dự án này được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo của TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Cùng với quy hoạch tứ giác trọng điểm Đông Nam Bộ thì vùng tứ giác bất động sản mới tại phía Nam cũng đã được hình thành, bao gồm: Long Thành – Nhơn Trạch – Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương) – Thủ Đức (TP.HCM) và một phần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Các chuyên gia đánh giá đây là khu vực có tốc độ phát triển các dự án bất động sản ở nhiều phân khúc lớn nhỏ sôi động nhất phía Nam.

Đặc biệt, nằm ở khu vực trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh Đồng Nai, đồng thời giáp ranh với khu Đông của TP.HCM, thị trường bất động sản Biên Hoà đang có sức hút lớn trong mắt các nhà đầu tư, nhất là khi quy hoạch phát triển hạ tầng đồng bộ, đáng chú ý như việc khởi công xây dựng sân bay Long Thành dự kiến vào cuối năm 2019. Ngoài ra, cùng với quyết định xây dựng trục đường trung tâm tại Biên Hoà được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích cho thị trường địa ốc trung tâm Biên Hoà, và thậm chí điều này còn được kỳ vọng sẽ tạo ra một "Thủ Thiêm mới" tại Biên Hoà.

Trước thông tin hàng loạt thông tin tích cực kể trên, giá nhà đất trung tâm Biên Hoà rục rịch tăng, từ đầu năm 2018 đến nay, giá đất tại Biên Hòa đã tăng khoảng 30%, cá biệt một số khu vực tăng lên 50% so với năm 2017, thậm chí tăng đến 200% so với thời điểm cách đây hơn 2 năm.



Từ Biên Hòa kết nối với trung tâm TP.HCM qua Cao tốc TP.HCM- Long Thành–Dầu Giây chỉ với 30 phút di chuyển

Đón đầu sự phát triển vùng đô thị TP.HCM



Hàng loạt các dự án đầu tư về mặt hạ tầng đang khiến bất động sản nơi đây bước vào giai đoạn bùng nổ và chuyển động tích cực. Đánh giá về tiềm năng phát triển của Biên Hòa trong tương lai, một chuyên gia bất động sản cho rằng thị trường bất động sản Biên Hòa sẽ ổn định hơn so với những năm trước do ngày càng có nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước uy tín đổ bộ vào đây phát triển dự án. Theo tìm hiểu, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch tung ra hàng loạt dự án đất nền và cả căn hộ để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đón đầu những tiềm năng của khu vực Biên Hòa, Tập đoàn Hưng Thịnh chính thức giới thiệu ra thị trường dự án Bien Hoa New City. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới sân bay quốc tế Long Thành - cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam dự kiến sẽ được xây dựng cuối năm 2019. Đây là dự án được đánh giá sẽ mang đến nhiều cơ hội gia tăng giá trị tài sản cho các khách hàng mua để ở cũng như các nhà đầu tư. Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí đắc địa khi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước và tứ giác phát triển TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu. Không chỉ có lợi thế về vị trí, Bien Hoa New City còn một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực có “sổ đỏ trao tay” cùng với hạ tầng xung quanh hoàn thiện, Bien Hoa New City nắm giữ ưu thế nổi trội thu hút và tạo niềm tin vững chắc nơi khách hàng.

Trước đó, nắm bắt nhu cầu đầu tư đón đầu sự phát triển của thành phố Biên Hòa, địa ốc Kim Oanh cũng đã mở bán dự án Bien Hoa New Town với quy mô 2,7 ha, tại phường Bửu Hòa. Với giá bán chỉ từ 750 triệu đồng/nền, đây được xem là một trong những dự án hấp dẫn tại nơi đây.

Không chỉ đất nền mà ngay cả phân khúc căn hộ cũng “khuấy đảo” ở thị trường này. Bằng chứng là ngay khi Berjaya-D2D, công ty liên doanh của tập đoàn hàng đầu Malaysia Berjaya Vietnam rót 250 triệu USD để phát triển khu phức hợp căn hộ cao cấp Biên Hoà City Square tại trung tâm Biên Hoà đã thu hút gần 1.000 nhà đầu tư tham gia.

Chuyên gia tài chính Dương Anh Vũ nhìn nhận dân số ở nhiều thành phố lớn đang quá tải, giá đất đẩy lên cao nên việc dịch chuyển đến những nơi có chi phí thấp, đang phát triển là điều dễ hiểu.

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia đầu tư địa ốc thuộc Trường đại học Ngân hàng cho biết, thời điểm hiện tại mới chỉ là thời điểm khởi đầu vũ điệu của thị trường địa ốc Biên Hoà, và thị trường địa ốc tại thành phố này sẽ còn sôi động hơn nữa trong năm 2018.