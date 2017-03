20 người phải bốc thăm để chọn mua một căn hộ

Ngày 9 – 12, Him Lam Land đã mở bán khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An ở quận 9. 100% căn hộ đã được đặt mua chỉ trong vài giờ đồng hồ. Có những căn hộ, 20 khách hàng phải bốc thăm để chọn mua.

Khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An có vị trí đắc địa tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn. Dự án này được kết nối với tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, nhờ đó việc di chuyển vào trung tâm TP.HCM của cư dân sẽ rất nhanh chóng.

Dự án có quy mô 1,8ha gồm 4 block cao 17 tầng. Tổng cộng có 1.092 căn hộ với diện tích từ 69 – 71m2. Diện tích căn hộ này được thiết kế đầy đủ công năng gồm 2 phòng ngủ riêng biệt, 2 WC, phòng khách, phòng ăn, bếp, ban công và sân phơi.



Dự án sẽ được bàn giao vào tháng 8 - 2018

“Đây là 1 trong những thiết kế ưu việt được công ty Him Lam Land nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi giới thiệu ra thị trường, đặc biệt diện tích căn hộ này phù hợp cho những gia đình trẻ”, ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land cho biết.



Dự án còn được quy hoạch đồng bộ, tiện nghi và an ninh với các tiện ích nội khu gồm siêu thị, hồ bơi, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, nhà hàng, trường học mẫu giáo…

Căn hộ Him Lam Phú An sẽ được bàn giao nhà hoàn thiện nội thất cao cấp của các thương hiệu hàng đầu như TOTO, Teka…

Him Lam Phú An có giá từ 1,5 – 1,8 tỷ đồng và được áp dụng chính sách trả chậm khi chỉ phải trả 45% giá trị đến khi nhận nhà trong thời gian 2 năm. 50% giá trị căn hộ còn lại được trả chậm tiếp theo trong 4 năm nữa sau khi nhận nhà.

“Đây là chính sách thanh toán linh hoạt và kéo dài và lần đầu tiên được công ty áp dụng, tạo cơ hội dễ dàng sở hữu nhà cho người trẻ. Chính sách thanh toán đặc biệt phù hợp với những người trẻ chưa tích lũy được nhiều tiền, góp phần giải quyết bài toán an cư cho xã hội”, ông Phúc nói.

Hiện tại, dự án đã xây xong phần móng block A và C. Block B và D sẽ xong phần móng vào cuối tháng này. Thời gian hoàn thiện công trình dự kiến là 24 tháng. Khách hàng sẽ được nhận nhà vào tháng 8 – 2018.