Bất động sản cao cấp đang khủng hoảng thừa

Ảnh minh họa

Chưa bao giờ phân khúc cao cấp được nhiều chủ đầu tư quan tâm đầu tư ở cả thị trường bất động sản Bắc, Nam như hiện nay.

Rất nhiều dự án cao cấp đã được chủ đầu tư chào hàng tại thị trường Hà Nội thời gian qua như: D'.Plais de Louis Goldmark City, Imperia Garden, HD Mon City, FLC Twin Tower, Ecolife Capitol, Season Avenue…

Tại TP Hồ Chí Minh có các dự án The Goldview, The Golden Star, Mega Village, The Sun Anvenue, Masteri Thảo Điền hay Vista Verde… Việc hiện nay xuất hiện quá nhiều dự án bất động sản cao cấp mới là điều mà thị trường “phập phồng lo sợ”.

Phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp bất động sản vừa diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chỉ ra yếu tố đang diễn ra hiện nay trên thị trường bất động sản cần phải đặc biệt lưu ý. Đó là việc lệch pha trong nguồn cung.

Theo Bộ trưởng, với tình hình hiện này thì có khả năng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 sẽ dư thừa nguồn cung cao cấp nhưng thiếu nhà cho người thu nhập thấp.

Ông Trần Ngọc Quang, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng đây chính là một trong những lo ngại chung của thị trường bất động sản hiện nay khi các chủ đầu tư đang quá tập trung vào phát triển hàng hóa cao cấp thì khoảng 70% nhu cầu thị trường lại đang tập trung vào phân khúc nhà ở có giá trung bình trở xuống.

Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), hiện có quá nhiều dự án bất động sản cao cấp trong khi thiếu sản phẩm căn hộ bình dân quy mô vừa và nhỏ có 1-2 phòng ngủ, có giá bán vừa túi tiền.

Thống kê 34 dự án được Sở Xây dựng TPHCM xác nhận đủ điều kiện huy động vốn với 14.901 căn, tăng 1,8 lần; riêng căn hộ trung - cao cấp tăng đến 16%; căn hộ bình dân giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này chưa bao gồm các dự án đã xây dựng hoàn thiện rồi bán; các dự án đất nền; các dự án chưa đủ điều kiện đã huy động vốn.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều dự án được “trình làng” với những lời giới thiệu “có cánh” về tính đẳng cấp vượt trội.

Chất lượng thực tế của những dự án hạng sang này chưa thể nói trước điều gì nhưng đã góp phần tạo lệch pha sang phân khúc bất động sản cao cấp và nỗi lo về sự chênh lệch cung cầu khiến thị trường BĐS có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa./.