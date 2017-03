Bất động sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng tăng trưởng mạnh

Công ty TNHH Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng. Trong đó nhấn mạnh sự tăng trưởng của phân khúc bất động sản nghĩ dưỡng và khách sạn.

Tổng nguồn cung khách sạn đạt khoảng 9.030 phòng, tăng 5% theo quý với việc bốn khách sạn 3 và 4 sao được xếp hạng chính thức. Công suất thuê trung bình tăng 4 điểm so với năm 2015. Giá cho thuê trung bình tăng 18% do sự tăng giá của tất cả các phân khúc. Doanh thu phòng trung bình tăng 26% so với năm 2015.



Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng

Dự kiến, năm 2017 sẽ có chín khách sạn 4 đến 5 sao cung cấp khoảng 2.200 phòng sẽ gia nhập thị trường.



Nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng trong quý IV năm 2106 đạt 774 căn từ 14 dự án. Trong số đó chỉ còn 153 căn trên thị trường sơ cấp. Nguồn cung lớn nhất của Đà Nẵng là quận Ngũ Hành Sơn với 728 căn từ 12 dự án, tiếp theo là quận Sơn Trà với 46 căn từ 2 dự án.

Theo Savills Việt Nam, uy tín chủ đầu tư, chương trình cam kết lợi nhuận và lợi thế sát biển là những yếu tố tăng lên và đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản nghĩ dưỡng ở Đà Nẵng.

Tượng tự, tổng nguồn cung căn hộ khách sạn đạt khoảng 3.910 căn từ 10 dự án. Quận Sơn Trà dẫn đầu về nguồn cung với 50% thị phần, theo ngay sau là quận Ngũ Hành Sơn với 44% thị phần.

Còn tổng nguồn cung căn hộ để bán đạt 3.495 căn từ 15 dự án. Savills Việt Nam cho rằng, cam kết lợi nhuận thường đưa ra trong các chương trình tiền bán hàng ở nhiều dự án căn hộ khách sạn và sự kiện APEC 2017 sẽ giúp tình hình bán hàng của căn hộ khách sạn tăng lên.

Trong khi bất động sản nghĩ dưỡng và căn hộ có sự tăng trưởng thì nguồn cung văn phòng Đà Nẵng chỉ đạt khoảng 85.000m2 từ 24 dự án, giảm 2% theo năm do có một dự án khoảng 1.000m² rút khỏi thị trường.

Công suất thuê trung bình đạt 93%, tăng 7 điểm % theo năm trong khi giá thuê trung bình giảm 9% theo năm. Để thu hút khách thuê, một số tòa nhà đã giảm giá thuê đến 30%.