Bất động sản Tây Bắc TP.HCM “nóng” trở lại

Nằm ở trung tâm đô thị Tây Bắc TP.HCM, Đức Hòa (Long An) đang là thị trường “tầm ngắm” cho các nhà đầu tư bất động sản. Huyện Đức Hòa có 12 khu công nghiệp và cụm công nghiệp dẫn đầu khu vực về thu hút vốn FDI.

Với vị trí lại liền kề với TP.HCM, chỉ cách các quận thuộc trung tâm thành phố 25 phút đi xe, giao thông vô cùng thuận lợi. Vừa qua, Đức Hòa (Long An) đã được thông qua nghị quyết phê duyệt công nhận là khu đô thị loại 4. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành “Thành phố mới Long An” trong tương lai giống như sự phát triển mạnh mẽ của Bình Dương, Đồng Nai.

Việc phát triển mạnh các khu công nghiệp kéo theo một lượng lớn lao động từ khắp nơi về đây sinh sống và làm việc.Họ không chỉ cần một nơi ở tiện nghi, đầy đủ dịch vụ cơ bản mà còn phải đáp ứng được nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí cho bản thân và gia đình…

Nhận diện được tiềm năng đó, thời gian qua khá nhiều nhà đầu tư tên tuổi đã đổ rất nhiều vốn vào khu vực này. Nhiều dự án đô thị phải kể đến như: Làng Sen do công ty Phúc Khang làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh, Cát Tường Phú Nam do Công ty Cổ phần Địa ốc Cát Tường Đức Hòa đầu tư, Thanh Yến Reverside, Five Star của tập đoàn Năm Sao, Nam Long, Tân Tạo, Đồng Tâm, Thuduc House…

Cụ thể như Công ty CP Địa Ốc Cát Tường Đức Hòa, sau thành công từ dự án Cát Tường Phú Nguyên Residence vừa qua, công ty tiếp tục cho ra đời dự án “Khu Đô Thị TM-DV & Du Lịch Sinh Thái Cát Tường Phú Sinh”, tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh Lộ 9 – trung tâm đô thị Tây Bắc TP.HCM.

Dự án sở hữu vị trí vàng tiềm năng, giao thông kết nối dễ dàng đến trung tâm TP.HCM chỉ 35 phút di chuyển.Trong bán kính 3 km là trung tâm hành chính, bệnh viện Quốc tế, trường học các cấp, trung tâm thương mại, tài chính, khu vui chơi – giải trí.

Lễ mở bán giai đoạn 1 dự án "Khu Đô Thị TM-DV Du Lịch Sinh Thái Cát Tường Phú sinh” tổ chức vào ngày 19-6-2016 đã thu hút hơn 1.000 khách hàng đến tham dự.

Đợt mở bán này, Cát Tường Đức Hòa chào bán hơn 200 nền đất, giá chỉ từ 295 triệu đồng khách hàng có thể sở hữu ngay một nền đất tại dự án. Thanh toán linh hoạt chia làm nhiều đợt trong 12 tháng không lãi suất.