Biệt thự và nhà phố “cháy” hàng dịp đầu năm

Nhộn nhịp giao dịch

Ba năm trở lại đây, biệt thự và nhà phố đã trở thành phân khúc gây ngạc nhiên trên thị trường bất động sản khi đột ngột trỗi dậy sau thời gian dài rơi vào trạng thái đóng băng. Những dự án có cơ sở hạ tầng tốt, giá hợp lý và kết nối giao thông thuận tiện đều có tính thanh khoản rất cao.

Cuối tháng 9 – 2016, biệt thự và nhà liên kế Melosa Garden do Khang Điền làm chủ đầu tư đã ra mắt thị trường khu mới. Đây là dãy nhà phố liên kế cùng nằm trong Melosa Garden, có nhiều loại diện tích để khách hàng dễ lựa chọn.

Với mức giá từ 3 – 4 tỉ đồng, khu nhà liên kế Melosa Garden đã nhanh chóng được khách hàng đặt mua. Với số tiền này, khách hàng chỉ mua được căn hộ chung cư hoặc nhà đất nhưng tại Melosa Garden, đó là nhà liên kế sang trọng trong khuôn viên có tiện ích không gian xanh.



Tính thanh khoản tốt, dự án Lavila sẽ mở bán giai đoạn hai trong tháng 4

Khu nhà liên kế Melosa Garden có nhiều diện tích như 5x16m, 5x17m, 5x20m và 5x23m. Những ngày đầu sau Tết, khu nhà liên kế này lại nhộn nhịp với hàng chục giao dịch trong một ngày.



Hiện tại, trong hàng chục giao dịch của Tập đoàn Novaland một tuần, Lakeview City ở quận 2 là dự án có mức tiêu thụ tốt nhất. Dự án này sắp đến giai đoạn bàn giao đợt một, nhiều tiện ích đã được hoàn thành và còn tốt hơn như chúng tôi đã cam kết nên lượng người quan tâm rất nhiều.

Khu đô thị Lakeview City là dự án đánh dấu sự chuyển mình của Novaland từ chung cư sang nhà phố thấp tầng. Lakeview City được Novaland xây dựng theo hướng thân thiện môi trường với nhiều tiện ích xanh như hồ cảnh quan rộng gần 4 ha, hệ thống tưới cây tự động, tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện năng chiếu sáng khu vực công cộng…

Tương tự, dự án Lavila của Kiến Á trên đường Nguyễn Hữu Thọ ở khu Nam Sài Gòn cũng có tính thanh khoản cực tốt. Lavila được xây dựng trên khu đất 11,6ha với 192 biệt thự phố vườn, 26 biệt thự hồ, 20 biệt thự sông nằm trong khu biệt lập, yên tĩnh và an ninh.

Lợi thế của dự án là kiến trúc thể hiện ở những khung cửa sổ rộng được chia ô mang đậm chất Châu Âu, kết hợp với cột, console, mái nhà dốc vươn ra khỏi tường nhà. Điều này gợi nhớ về những hàng hiên dài trong ngôi nhà ba gian hai mái cổ truyền. Dự án còn có 400m tiếp giáp sông Tôm xanh mát sẽ là lợi thế giúp Lavila luôn có không khí mát mẻ và gió tự nhiên.

Đầu tháng 4, Kiến Á sẽ tiếp tục tung ra thị trường dự án Lavila giai đoạn 2. Đây là dự án biệt thự phố vườn tại khu Nam Sài Gòn dành cho khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống an nhiên, gần gũi và đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ cách trung tâm TP.HCM 20 phút đi xe.

Theo đó, giai đoạn 2 của Lavila gồm 257 căn biệt thự phố vườn nằm trong tổng diện tích 16,4ha. Khu vực này được quy hoạch với nhiều cây xanh, yên tĩnh, an ninh. Với số tiền chỉ từ 4,8 tỉ đồng, khách hàng sẽ được sở hữu một căn biệt thự có diện tích từ 185 – 239m2.

“Giai đoạn 2 của Lavila sẽ trở thành điểm nóng mới trên thị trường bất động sản khu Nam nửa đầu năm 2017. Số lượng khách hàng đặt chỗ từ giai đoạn một đã chứng thực sức hấp dẫn của dự án Lavila với gần 200 căn giao dịch chỉ trong ba tháng. Trong năm nay, khách hàng sẽ tiếp tục ưu ái biệt thự và nhà phố bởi tính thanh khoản cao, quỹ đất ngày càng khan hiếm”, ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc dự án Lavila của Kiến Á Group nói.

Ngoài ra, những ngày đầu năm còn chứng kiến sự giao dịch sôi động ở nhiều dự án khác ở phân khúc biệt thự và nhà phố như: Jamona Golden Silk ở quận 7, Park Riverside của quận 9, Camelia Garden ở Bình Chánh…

Nguồn cung hạn chế

Theo CBRE Việt Nam, trong quý IV năm 2016, số lượng biệt thự và nhà phố được khách hàng đặt mua tăng 45% so với quý III. Còn so với năm 2015, con số này tăng 13%. “Nguyên nhân của việc này là do quỹ đất dành cho nhà thấp tầng đang giảm dần. Tổng nguồn cung nhà phố, biệt thự của năm 2016 ở TP.HCM là 3.000 căn. Hơn nữa, phân khúc nhà thấp tầng tại các dự án có vị trí tốt tăng giá nhanh chóng vào cuối 2016”, đại diện CBRE cho biết thêm.



Lakeview City của Novaland cũng được nhiều khách hàng giao dịch trong dịp đầu năm

CBRE Việt Nam cũng thống kê, Nhà Bè cùng với quận 2 và quận 9 là ba nơi có tốc độ bán hàng cao nhất TP.HCM trong năm 2016. Trung bình, 72% sản phẩm chào bán được người mua đón nhận. Thậm chí, nhiều dự án vừa mở bán đã được khách hàng đặt mua hết.



Ông Hoàng Xuân Trường cho biết thêm, các dự án biệt thự và nhà phố nằm gần, thậm chí cách bờ sông, kênh rạch 1 – 3 km đang thu hút nhiều sự quan tâm, lấn lướt nguồn cung toàn thị trường. Giá của bất động sản nằm ven sông cao hơn những vị trí khác 20%.

“Khi thị trường bất động sản đang trong giai đoạn phát triển tốt, các dự án bất động sản không chỉ đơn thuần là nơi an cư mà còn là nơi hưởng thụ cuộc sống hòa mình với thiên nhiên. Những dự án dành nhiều diện tích cho cây xanh, các đường dạo bộ, công viên và hồ cảnh quan sẽ thu hút được sự quan tâm của người mua”, ông Trường nói.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, đặc tính của người Việt thích ở nhà liền thổ. Những người có thu nhập cao sẽ chọn các khu compound, khu đô thị với biệt thự và nhà phố có giá từ vài tỉ đồng. Những người ít tiền sẽ chấp nhận về vùng ven để mua đất nền giá rẻ.