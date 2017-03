Cả trăm triệu đồng mỗi m2 căn hộ gần 'phố Wall' Sài Gòn

Nơi được xem là "phố Wall" Sài Gòn bao gồm những tuyến phố nằm gần hoặc giao nhau: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Công Trứ, Phó Đức Chính, Hồ Tùng Mậu, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt.

Các dự án gần phố Wall đa phần đều là những khu căn hộ cao cấp hoặc hạng sang tọa lạc tại quận 1 và quận 4 (tiếp giáp quận 1), có tầm nhìn hướng về khu tài chính này đang được chào giá thuộc hàng cao nhất thị trường hiện nay.

Khảo sát của VnExpress, cả chục dự án căn hộ, officetel kết hợp chức năng văn phòng, thương mại đang rầm rộ mọc lên ngay tại phố Wall Sài Gòn hoặc xung quanh khu tài chính này.

Đầu tháng 11/2016, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Phố Mới vừa ra mắt dự án phức hợp cao ốc văn phòng và officetel C.T Plaza Phố Wall tọa lạc tại góc đường Võ Văn Kiệt - Phó Đức Chính, quận 1. Các căn hộ có tầm nhìn ra ngã ba sông Sài Gòn, bến Nhà Rồng, giá bán ở ngưỡng 90-95 triệu đồng mỗi m2, sở hữu có thời hạn trong 50 năm.

Cách C.T Plaza không xa, trên đường Ký Con, quận 1, các căn hộ The One Sài Gòn đã hoàn thiện và bàn giao do Capella Holding làm chủ đầu tư, ghi nhận giá thị trường 88-120 triệu đồng mỗi m2.

Nếu như các sản phẩm nằm trong khu phố tài chính có giá tiệm cận ngưỡng trăm triệu mỗi m2 trở lên thì những dự án nằm trên cung đường Bến Vân Đồn đối diện với phố Wall Sài Gòn cũng được đà "té nước theo mưa", giá đắt đỏ không kém.

Năm 2016, các đại gia bất động sản đình đám trên thị trường như: Novaland, Tiến Phát, Thảo Điền Investment, Phát Đạt... đều đã lần lượt công bố dự án trên đoạn đường này.



Những dự án nằm gần hoặc đối diện phố Wall Sài Gòn đang có giá bán thuộc hàng cao nhất nhì thị trường TP HCM hiện nay. Ảnh: Vũ Lê

Novaland đã và đang đầu tư xây dựng 3 dự án căn hộ cao cấp: Icon 56, The Tresor, Saigon Royal tọa lạc trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, tiếp giáp quận 1, đều có tầm nhìn hướng về phố Wall lần lượt có giá chào bán trên thị trường sơ cấp 60-68 triệu đồng mỗi m2.

Tiến Phát (thành viên Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình) cùng với Hồng Hà đồng phát triển dự án Grand Riverside nhìn thẳng về phố tài chính quận 1.

Giá nhà dự án này trung bình 40 triệu đồng mỗi m2, cao nhất 47 triệu đồng mỗi m2, không bao gồm giá các căn thông tầng, áp mái.

Trong khi đó, dự án Millenium Masteri (tổng cộng 650 căn hộ) do Thảo Điền Investment - Phát Đạt - Vĩnh Hội cùng phát triển trên trục đường đối diện với "phố Wall" ghi nhận giá bán 46-63 triệu đồng mỗi m2.

Gold View là trường hợp cá biệt, một dự án quy mô lớn nhất hiện nay trên trục đường Bến Vân Đồn (gần 2.000 căn hộ) có giá khoảng 33-35 triệu đồng mỗi m2.

Công ty TNHH Gachvang, đơn vị nghiên cứu dữ liệu giá đất của hơn 70.000 tuyến đường của 63 tỉnh thành trên cả nước vừa công bố báo cáo về giá đất của phố Wall Sài Gòn cập nhật đến giữa tháng 11/2016.

Theo đó, giá đất mặt tiền các tuyến phố tài chính, chứng khoán danh giá nhất Sài Gòn dao động ở ngưỡng 150-560 triệu đồng mỗi m2, tùy vị trí của từng tuyến đường.

Riêng trục Đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn gần phố tài chính có giá bình quân 140 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, giá đất mặt tiền đường Bến Vân Đồn, quận 4, dối diện với Võ Văn Kiệt cũng vượt ngưỡng 120 triệu đồng mỗi m2.

Theo đánh giá của Gachvang, so với giai đoạn thị trường chứng khoán bùng nổ ở thời hoàng kim năm 2005-2007, hiện nay tên gọi phố Wall chỉ còn đúng một nửa với ngành tài chính ngân hàng vì hoạt động náo nhiệt của các công ty chứng khoán mọc đầy tại khu vực này đã vơi đi đáng kể.

Tuy nhiên, chức năng thương mại: văn phòng, bán lẻ, ẩm thực trên tuyến đường này vẫn rất sôi động do đều nằm ở vị trí đắc địa, thuộc vùng lõi trung tâm cũ của Sài Gòn.

Phố Wall cách Ủy ban Nhân dân TP HCM và chợ Bến Thành và các trục đường danh giá: Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi chỉ đôi ba phút di chuyển.

Trao đổi với VnExpress, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, Trần Khánh Quang cho biết, giá căn hộ nằm ngay tại phố Wall hoặc các dự án có view hướng về khu tài chính này đang được giới đầu tư và người mua nhà để ở săn lùng vì vị trí đắc địa bậc nhất Sài Gòn.

Với vị trí này, mua để ở, cho thuê thậm chí đầu tư bán lại đều có cơ hội sinh lời cao do quỹ đất quanh đây đang ngày càng hạn chế trong khi nhu cầu sống tiện nghi ngay tại khu trung tâm luôn rất cao.

Ông Quang nhận định, giá bán các dự án căn hộ quanh phố Wall Sài Gòn trung bình ở ngưỡng 70-90 triệu đồng mỗi m2, cao nhất 120 triệu đồng mỗi m2 và thấp nhất khoảng 35-40 triệu đồng vẫn có tính cạnh tranh cao so với mặt bằng chung toàn thị trường.

Công thức để kiểm tra căn hộ cao cấp rẻ hay đắt, theo chuyên gia này, là quy giá căn hộ bằng 60-70% giá đất khu vực.

Đối với khu trung tâm, giá đất vừa đắt vừa khan hiếm nên chắc chắn chủ đầu tư nào có quỹ đất đều muốn xây dựng dự án cao cấp, thậm chí hạng sang.

"Chừng nào giá chung cư không vượt qua ngưỡng 70% giá trị đất thì suất đầu tư căn hộ phố Wall được xem là hợp lý", ông nói.