Cận cảnh những dự án chung cư giá 1 tỷ đồng tại TP.HCM

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cho rằng, thị trường chỉ thực sự phát triển bền vững khi đáp ứng nhu cầu của đại đa số bộ phận dân chúng, mà cụ thể ở đây là người có thu nhập thấp.

Phân khúc nhà ở thương mại với căn hộ 1 - 2 phòng ngủ, giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn rất thu hút khách hàng, thời gian qua tại TP.HCM nhiều chủ đầu tư bắt đầu có sự chuyển hướng đầu tư, tập trung nhiều hơn vào dự án phân khúc này.

Theo ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Him Lam Land, thị trường bất động sản trong giai đoạn này là thị trường dành cho nhu cầu thật.

Do vậy, việc các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu xây dựng các dự án đáp ứng nhu cầu thật của thị trường sẽ giúp cho thị trường thêm bền vững và các dự án khi được đầu tư bài bản, mang lại giá trị đích thực cho người mua nhà sẽ không lo ngại chuyện không bán được hàng, bởi nhu cầu nhà luôn là nhu cầu có thực và rất lớn.

Năm 2016, dù phải đối mặt với khá nhiều thách thức và biến động nhưng thị trường bất động sản TP.HCM vẫn có thanh khoản ổn định. Trong khi những dự án có giá trị cao (từ 3 tỷ đồng trở lên/ căn) vấp phải cạnh tranh lớn và có sức mua chậm thì phân khúc căn hộ có giá trị từ 1 - 2 tỷ đồng lại thanh khoản tốt.

Do vậy, nhiều chủ đầu tư có động thái thay đổi chiến lược kinh doanh của mình. Nếu trước đây, đa số các ông lớn chỉ chú trọng lãnh địa nhà đất cao cấp thì nay đã dần chuyển hướng sang phân khúc nhà giá rẻ.

"Hiện nhà đất giá rẻ được đánh giá là phân khúc tiềm năng và thanh khoản tốt nhất thị trường. Nguồn cung thấp trong khi nhu cầu cao, phân khúc này hứa hẹn sẽ mang đến nguồn lợi nhuận không nhỏ", ông Phúc nói thêm.

Theo đó, công ty Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) có các dự án Chung cư TDH - Phước Long; Chung cư TDH - Phúc Thịnh Đức với 811 căn hộ có diện tích từ 56 đến 85m2 tại quận 9 và các dự án nằm khu dân cư Bình Chiểu bao gồm đất nền và căn hộ.

Công ty Nam Long đang có nhiều dự án thuộc dòng sản phẩm dòng căn hộ giá "vừa túi tiền" Ehome, căn hộ phong cách Nhật Flora Fuji, dự án Flora Anh Đào. Tương tự. Tập đoàn C.T Group giới thiệu dòng sản phẩm I - Home với các dự án I-Home Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) và I-Home Xa Lộ Hà Nội tại quận 9...

Ngoài những dự án nhà ở giá rẻ đã và đang được xây dựng, theo quan sát của chúng tôi, trong thời gian tới thị trường sẽ chứng kiến cuộc "đổ bộ" của nhiều doanh nghiệp địa ốc vào phân khúc nhà ở này.

Công ty Him Lam Land sẽ tung ra thị trường 5 dự án mới với gần 2.000 căn hộ có diện tích 65 m2 dành cho gia đình trẻ với giá tiền từ 1,2 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng/căn và được Him Lam Land hỗ trợ trả chậm trong 4 năm (1%/tổng giá trị/ tháng).



Dự án khu dân cư Him Lam Phú Đông của Công ty Him Lam Land nằm tại quận Thủ Đức có diện tích 5.25 ha, điểm nhấn gồm 400 căn hộ có diện tích từ 60-65m2 với giá 1- 1,2 tỉ đồng/căn (bàn giao nhà hoàn thiện và đã bao gồm VAT).



Theo chủ đầu tư, hiện dự án chung cư hợp túi tiền Him Lam Phú Đông đang xây dựng phần hầm, dự kiến trong tháng 8/2016 sẽ hoàn thiện.



Toàn bộ dự án khu dân cư Him Lam Phú Đông đã được chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng nội bộ, mảng xanh. Đối với khu dự án nhà phố, nhiều khách hàng đã nhận nền và đang xây nhà. Khu chung cư gồm 400 căn đang được đẩy nhanh tốc độ thi công.



Dự án Heaven Riverview của Công ty nhà An Phú được xây dựng trên khu đất 1,7ha, bao gồm 2 block A và B cao 17 tầng với tổng cộng 960 căn hộ. Dù nằm tại trung tâm quận 8, nhưng dự án có giá từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Hiện dự án đang hoàn thiện phần hầm.



Dự án căn hộ An Gia Star nằm tại quận Bình Tân do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BĐS An Gia làm chủ đầu tư. Dự án có 480 căn hộ giá rẻ. Hiện nay, tòa chung cư này đã hoàn thành phần cất nóc, đang trong giai đoạn hoàn thiện bên trong và bên ngoài.



Hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng dự án căn hộ Dreamhome Palace tại Quận 8 của chủ đầu tư Nhà Mơ. Tính đến thời điểm tháng 7/2016, dự án Dreamhome Palace vẫn đang trong giai đoạn thi công ép cọc và làm móng. Giá chào bán từ 900 triệu - 1,2 tỷ đồng/căn.



Thời điểm tháng 7/2016, dự án căn hộ The Avila (Quận 8) của Công ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại – Dịch Vụ Thái Bảo đang thi công xây dựng đến tầng 5.



Thuộc sản phẩm nhà ở hợp túi tiền, Tính đến thời điểm tháng 7/2016, dự án căn hộ Topaz City vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.



Dự án Flora Anh Đào thuộc dòng sản phẩm nhà ở hợp túi tiền của công ty Nam Long. Đây là dự án đầu tiên Nam Long hợp tác với những đối tác Nhật Bản cùng phát triển. Hiện nay dự án đã cất nóc, hoàn thiện nội thất và dự kiến bàn giao trong vài tháng tới.