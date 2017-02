Căn hộ ở Tân Phú tăng giá hơn 40%

Hiện tại, Tân Phú có hơn 40 dự án bất động sản đang xây dựng. Dự kiến trong năm 2017, số lượng dự án chào hàng tại khu vực này còn lớn hơn nữa. Điều đáng nói, hầu hết các căn hộ ở khu vực này đều tăng giá sau khi bàn giao nhà.

Tỷ suất sinh lời từ 15 – 30% luôn là câu chuyện hấp dẫn mà các chủ đầu tư đặt ra cho khách hàng của mình. Trong đó, các vị trí trung tâm luôn được mặc định với con số cao hơn. Tuy nhiên, dự án The Garden toạ lạc tại đường Tân Kỳ Tân Quý ở quận Tân Phú của chủ đầu tư An Gia Investment đã tăng giá lên 40%, từ 17 – 18 triệu đồng/m2 lúc mở bán lên 25 – 26 triệu đồng/m2 khi giao nhà đã làm thay đổi cách nhìn về vấn đề đầu tư bất động sản.



Dự án The Garden tăng giá hơn 40% sau khi bàn giao nhà

Theo ông Lương Sĩ Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị An Gia Investment, có nhiều yếu tố để lý giải câu chuyện của The Garden. Thứ nhất, giá trị và tính thanh khoản của một dự án bất động sản luôn đạt mức cao nhất vào thời điểm bàn giao căn hộ.



Dù không ở vị trí trung tâm TP.HCM nhưng The Garden lại nằm trên con đường giàu tiềm năng của Tân Phú, nơi có hệ thống các công trình dân sinh hoàn chỉnh. Khu vực này cũng đang có những bước đột phá về hạ tầng và tốc độ đô thị hóa như xây dựng khu thương mại Aeon Mall, mở rộng đường Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Tân Kỳ Tân Quý, tuyến Metro 6 Bà Quẹo – Phú Lâm đang được xây dựng càng tạo sự kết nối thuận lợi với khu trung tâm và các vùng lân cận.

The Garden tăng giá cũng nhờ An Gia Investment quyết định đầu tư hơn 100 tỉ đồng để nâng cấp toàn bộ tiện ích và nội thất bên trong căn hộ so với cam kết ban đầu cho cư dân. Dự án này còn có không gian hiện đại, vườn cảnh quan trên sân thượng, sảnh đón tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, hồ bơi được thiết kế và sử dụng thiết bị, vật liệu theo tiêu chuẩn resort…

“Khi đến đóng tiền những đợt cuối, nghe nhân viên thông báo căn hộ của mình sẽ được tặng thêm những vật dụng này tôi rất bất ngờ. Là người đã từng ở chung cư nhiều năm, tôi biết những chi tiết này tưởng chừng không quan trọng nhưng khi vào ở mới thấy nếu không làm hoặc làm không hợp lý sẽ rất bất tiện. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đầu tư đồng bộ ở tất cả mấy trăm căn hộ sẽ tốn một khoản phí rất lớn”, chị Thu Thảo, khách hàng đã mua căn hộ The Garden chia sẻ.

Ông Khoa cho biết thêm, vị trí căn hộ chỉ quyết định mặt bằng giá ban đầu và mức này thường gần với giá trị thật của căn hộ. Nếu chủ đầu tư không có các yếu tố làm gia tăng giá trị, sẽ rất khó để đạt mức tăng giá cao như mong đợi.

“An Gia Investment chấp nhận bỏ thêm số tiền để khoác một diện mạo cao cấp hơn cho căn hộ tầm trung, tự khắc giá sẽ tăng để phù hợp với giá trị mới này. Điều này không chỉ mang lại lợi suất sinh lời cho khách hàng mà còn nâng cao thương hiệu của An Gia Investment trên thị trường.

Chính nhờ vậy, hàng loạt dự án khác đang được triển khai của chủ đầu tư này như Angia Star, Angia Skyline và Angia Riverside đều lần lượt tăng giá hơn 20% dù chưa đến thời điểm giao nhà”, ông Khoa nói.