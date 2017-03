Chậm nộp tiền mua nhà: nhiều hệ lụy

Ông Lê Hoàng Châu (chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM): Chủ đầu tư và khách hàng đều phải thực hiện đúng cam kết Với nguồn vốn tự có không nhiều, các chủ đầu tư dựa vào hai nguồn vốn chủ lực là nguồn vốn tín dụng ngân hàng và huy động từ người mua để hoàn thành dự án. Trong khi nguồn vốn vay làm đội giá thành, chưa kể rất khó tiếp cận, hầu hết chủ đầu tư dựa nhiều vào nguồn vốn của khách hàng. Nếu có quá nhiều người mua nhà chậm thanh toán, chủ đầu tư sẽ gặp khó và dự án không hoàn tất đúng tiến độ. Như vậy, không những chủ đầu tư bị ảnh hưởng mà những người mua đã thanh toán đầy đủ theo tiến độ cũng chịu thiệt thòi. Ngoài những chủ đầu tư yếu kém, các chủ đầu tư có năng lực và làm ăn đàng hoàng rất muốn hoàn thành công trình, bởi càng rút ngắn thời gian thi công càng tiết kiệm được chi phí, tăng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Do đó, để một thị trường phát triển lành mạnh, giảm rủi ro cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà không chỉ đòi hỏi chủ đầu tư làm ăn đàng hoàng mà bản thân người mua nhà cũng phải tuân thủ đúng các cam kết trong hợp đồng. Luật sư Lê Cao (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng): Tính toán kỹ khả năng tài chính trước khi ký hợp đồng Rất nhiều người mua tranh chấp pháp lý liên quan đến việc chậm nộp tiền bị chủ đầu tư hủy hợp đồng. Trong nhiều trường hợp, chủ đầu tư mạnh tay hủy hợp đồng và không hoàn trả lại tiền do hồ sơ pháp lý của bên bán đầy đủ. Việc mua bán nhà là thỏa thuận mang tính chất dân sự, kinh doanh đã được ký kết là dựa trên cơ sở tự nguyện, tự định đoạt của người mua và người bán, luật pháp buộc các bên phải thực thi. Nếu không tuân thủ đúng các điều kiện, đặc biệt là thời gian nộp tiền, khách mua nhà có nguy cơ mất tiền. Do đó, ngoài việc tìm hiểu và chọn lựa chủ đầu tư uy tín để mua nhà, bản thân khách hàng cũng cần tính toán kỹ khả năng tài chính, phải xem mình có đảm bảo khả năng nộp tiền theo đúng tiến độ hay không rồi mới quyết định ký hợp đồng mua nhà.