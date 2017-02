Chen chúc mua nhà đất dịp đầu năm

Một chọi năm

Công ty Phú Mỹ Hưng vừa giới thiệu tòa nhà The Grande của Khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown đến khách hàng vào sáng 25 – 2. Sau ba giờ, 98% căn hộ tòa nhà The Grande đã có chủ.

The Grande có 309 căn hộ ở phân khúc căn hộ cao cấp với diện tích từ 69 – 249m2. Trong đó, căn hộ hai phòng ngủ chiếm 62%, còn lại là căn hộ 3 – 4 phòng ngủ. Tổng giá bán căn hộ trung bình từ 5 – 10 tỷ, khi bàn giao được hoàn thiện cơ bản.

Lịch thanh toán áp dụng với The Grande là 28 tháng cho khoản 50% giá trị căn hộ. 45% sẽ trả khi bàn giao căn hộ và 5% còn lại sẽ thanh toán khi nhận chủ quyền. Quý II năm 2019, các căn hộ của The Grande sẽ được bàn giao.



Theo Phú Mỹ Hưng, có khoảng 800 người đến đặt mua căn hộ The Grande nên chủ đầu tư phải tổ chức rút thăm công khai chọn khách hàng. Trước đó, để có phiếu rút thăm tìm một suất đặt quyền giữ chỗ mua căn hộ The Grande, khách hàng phải gửi thư đề nghị mua căn hộ cho chủ đầu tư.



Sau khi xem xét nhiều yếu tố, Phú Mỹ Hưng mới gửi thư mời cho khách hàng. 800 khách mời tham dự lễ giới thiệu tòa nhà The Grande được tuyển chọn từ 1.539 hồ sơ gửi đến chủ đầu tư.

Ngoài việc rút thăm, mỗi khách chỉ được bỏ một lá vào thùng phiếu. Nếu may mắn trúng thăm, người mua nhà chỉ được mua duy nhất một căn hộ.

Tương tự, khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền mở bán 131 căn nhà liên kế Merita ở quận 9, TP.HCM cũng có hơn 300 người tham dự. Chỉ trong buổi sáng, 100% sản phẩm của dự án Merita đã được bán hết.

Nằm ngay mặt tiền đường Liên Phường, Merita có tổng diện tích 3,1ha với 131 căn nhà liên kế vườn được thiết kế theo phong cách hiện đại với mái ngói xám xanh và màu sắc trang nhã như những biệt thự mini.

Khang Điền đã hoàn thiện mọi tiện ích và xây sẵn trước khi mở bán. Vì vậy, khách hàng mua nhà có thể vào ở ngay. Hiện tại, Merita đã có sổ đỏ và sẽ nhanh chóng có sổ hồng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land cho biết, từ khi khai trường vào mùng 9 Tết âm lịch đến nay, mỗi ngày công ty có khoảng 30 giao dịch. Trong đó, chủ yếu là các dự án đến từ khu Tây như Moonlight Park View, Moonlight Boulevard…

“So với năm trước, con số này có nhỉnh hơn một chút. Trước khi khai trương, nhân viên của công ty đã có sự khởi động mạnh mẽ để chốt được khách hàng”, ông Hiền nói.

Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land cho biết thêm, trong thời gian tới công ty sẽ cho khai trương nhà mẫu dự án Moonlight Boulevard tại số 510, Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Dự án có diện tích hơn 8.280m2 với 656 căn hộ có giá bán hơn một tỉ đồng với nhiều tiện ích nổi trội nhất khu Tây.

Còn ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land thông tin, tình hình giao dịch đầu năm rất khả quan. Dù chưa mở bán nhưng mỗi tuần công ty có 10 khách hàng đặt mua nhà ở dự án Him Lam Phú An.

“Khi xây xong nhà mẫu vào giữa tháng 3, chúng tôi sẽ mở bán hai block còn lại của dự án Him Lam Phú An. Khi đó, tính thanh khoản chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều”, ông Phúc nói.

Chứng kiến sự nhộn nhịp của nhà đất dịp đầu năm, Kiến Á Group sẽ tiếp tục tung ra thị trường dự án Lavila giai đoạn hai sau khi bán hết 192 biệt thự phố vườn, 26 biệt thự hồ, 20 biệt thự sông ở giai đoạn một.

Theo đó, giai đoạn 2 của Lavila gồm 257 căn biệt thự phố vườn nằm trong tổng diện tích 16,4ha. Khu vực này được quy hoạch với nhiều cây xanh, yên tĩnh, an ninh. Với số tiền chỉ từ 4,8 tỉ đồng, khách hàng sẽ được sở hữu một căn biệt thự có diện tích từ 185 – 239m2.



Hàng loạt dự án của nhiều công ty địa ốc tại TP.HCM như Đất Xanh, Phát Đạt, Novaland… cũng ghi nhận lượng giao dịch nhiều hơn năm trước.

Sẽ tăng 10%

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, 2016 là năm thứ ba tăng trưởng liên tục của thị trường bất động sản kể từ khi thoát đáy từ đầu năm 2014. Đây là năm hội tụ các yếu tố thuận lợi cho bất động sản như kinh tế ổn định, chính sách điều tiết thị trường nhẹ nhàng, sự phục hồi của thị trường chứng khoán, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng diễn ra đồng loạt…

“Thị trường 2016 tăng trưởng cao nhất trong 3 năm vừa qua. Giá bất động sản năm qua tăng bình quân 20%. Điều này kéo theo sự nhộn nhịp của thị trường trong những ngày đầu năm 2017”, ông Quang nói.

Chuyên gia này cho rằng, 2017 là năm thị trường bất động động chuyển mình theo chất hơn là lượng. Sản phẩm tung ra chào bán sẽ ít hơn. Căn hộ giá thấp dưới 1,5 tỉ đồng vẫn là sự lựa chọn. Nhà phố 2 tỉ đồng vẫn hút khách.

“Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng 10% so với năm 2016 trên cơ sở đào thải chọn lọc và cạnh tranh về chất lượng. Việc siết tín dụng với lĩnh vực bất động sản sẽ không ảnh hưởng nhiều mà chỉ kìm hãm sự tăng giá để phát triển ổn định”, ông Quang nhận định.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, nhiều chủ đầu tư tung ra sản phẩm dịp đầu năm đã bán hết là do uy tín của công ty và sản phẩm tốt.

“Sau Tết, nhiều người sắp xếp được tài chính nên có nhu cầu đầu tư, tích lũy tài sản. Hơn nữa, các doanh nghiệp địa ốc cũng bỏ quan niệm tháng Giêng là tháng ăn chơi để phục vụ khách hàng”, ông Châu nói.