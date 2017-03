Cổ phiếu doanh nghiệp địa ốc tăng phi mã

Tỉnh giấc

Dù thị trường bất động sản đã hồi phục và tăng trưởng trong những năm qua nhưng cổ phiếu của ngành này vẫn nằm bất động. Bước qua năm 2017, cổ phiếu ngành bất động sản đồng loạt quay đầu và tăng trưởng. Đà tăng trần không chỉ không chỉ đến từ các doanh nghiệp lớn mà còn đến từ các công ty tầm trung hay cổ phiếu Penny stock.

Sau khi lên sàn vào cuối năm 2016, giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland dao động quanh ngưỡng 60.000 đồng/cổ phiếu. Thế nhưng khoảng một tháng nay, cổ phiếu NVL đã tăng trưởng khá mạnh, từ 58.800 đồng/cổ phiếu ngày 10 – 2 đã tăng lên 68.800 đồng/cổ phiếu trong phiên 2 – 3.

Hồi đầu tháng 2, cổ phiếu CII của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang giao dịch quanh mức 30.000 đồng/cổ phiếu thì hiện tại, CII đang có mức giá là 34.000 đồng/cổ phiếu.



Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 1.665 tỉ đồng, tăng 274% so với năm 2015 đã giúp cổ phiếu NVL tăng trưởng mạnh

Cổ phiếu CII cũng được ngân hàng Đầu tư Credit Suisse của Mỹ đánh giá nằm ở tốp đầu trong bảng xếp hạng các cổ phiếu đáng đầu tư. Đây là bảng xếp hạng các công ty ở nhiều thị trường mới nổi mà Credit Suisse có nghiên cứu chứ không phải bảng xếp hạng dành riêng cho cổ phiếu của Việt Nam.



Tại bảng này, Credit Suisse sử dụng phương pháp đánh giá HOLT để tính toán nhiều chỉ số tài chính và dựa vào đó đưa ra đánh giá một công ty dựa trên ba tiêu chí chính là chất lượng công ty, vận động thị trường, định giá công ty.

Credit Suisse cho rằng CII là công ty có chất lượng hoạt động kinh doanh cao, vận động cổ phiếu trên thị trường mạnh và định giá ở mức rẻ với điểm số 99/100, xếp hạng cổ phiếu hấp dẫn đầu tư nhất dựa trên phương pháp định giá cơ bản.

Tương tự, cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh cũng tăng giá mạnh sau khi rớt xuống mức 12.500 đồng/cổ phiếu vào nửa cuối năm 2016. Ngày 2 – 3, cổ phiếu DXG đã lên mức 16.850 đồng/cổ phiếu.

Một doanh nghiệp khác có cổ phiếu tăng mạnh ở thời gian gần đây là Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức với mức giá từ 9.600 đồng/cổ phiếu đã tăng lên mức giá 11.800 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên vào ngày hôm qua.

Trong ba phiên gần nhất, cổ phiếu NLG của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cũng tăng liên tục, từ mức 22.250 đồng/cổ phiếu lên mức 22.900 đồng/cổ phiếu.

Ngay cả cổ phiếu Penny stock – cổ phiếu có giá trị dưới 5 USD cũng có bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Cụ thể, cổ phiếu HAR của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thời điểm lên sàn vào đầu năm 2013 có lúc lên tới gần 40.000 đồng/cổ phiếu.

Thế nhưng, tình hình kinh doanh khó khăn khiến HAR giảm giá không phanh về vùng dưới thị giá. So với hồi đầu năm, cổ phiếu HAR có giá 2.910 đồng cổ phiếu thì hiện tại, HAR đang được giao dịch quanh mức 3.200 đồng/cổ phiếu. Dù thấp hơn nhiều so với gia trị sổ sách là 10.500 đồng/cổ phiếu nhưng tăng trưởng này cũng mang nhiều ý nghĩa tích cực.

Cổ phiếu HQC của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cũng có bốn phiên tăng liên tiếp, từ 2.500 đồng/cổ phiếu lên 2.660 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh tốt

Việc hàng loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp địa ốc tăng trần trong những tháng đầu năm 2017 được giới chuyên môn lý giải là do kết quả kinh doanh năm 2016 quá khả quan.



Bàn giao dự án Lux City trong năm 2016 đã góp phần giúp lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Đất Xanh đạt 684 tỉ đồng, tăng 53% so với năm 2015

Chẳng hạn, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Novaland đạt gần 1.665 tỉ đồng, tăng 274% so với năm 2015 và trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản niêm yết có lợi nhuận lớn nhất trong năm 2016.



Sự bứt phá của cổ phiếu DXG cũng liên quan đến kết quả kinh của công ty. Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2016, DXG đạt 1.186 tỉ đồng doanh thu, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2015.

Điều này kéo theo đó lợi nhuận sau thuế đạt 684 tỉ đồng. Lũy kế cả năm năm 2016, DXG đạt 2.507 tỉ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 53%, lên 664 tỉ đồng. Với kết quả này, công ty vượt 31% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tương tự, lý do chính giúp cổ phiếu TDH tăng mạnh là năm 2016 cũng là kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần cả năm đạt trên 1.060 tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 105,4 tỉ đồng, tăng trưởng 130% so với năm 2015 và vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, do ghi nhận doanh thu theo tiến độ xây dựng nên nhiều công ty bất động có tốc độ bán hàng tốt vẫn chưa phản ánh hết vào kết quả kinh doanh năm 2016. Do đó, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tiếp theo, khi tiến hành bàn giao nhà.

“Niềm tin vào thị trường, kết quả kinh doanh tốt, bản thân các doanh nghiệp có sự điều chỉnh phân khúc và chiến lược kinh doanh… là các yếu tố giúp các nhà đầu tư mạnh dạn mua cổ phiếu doanh nghiệp địa ốc, khiến cổ phiếu ngành này liên tục tăng trưởng”, ông Châu nói.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết thêm, năm 2017 thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng, phân khúc nhà giá rẻ sẽ lên ngôi. Nguy cơ bong bóng bất động sản sẽ chưa xảy ra trong năm 2017. Do đó, cổ phiếu ngành bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn.