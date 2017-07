Cò thổi giá, đất nền ngoại thành Hà Nội sốt xình xịch

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) đưa ra nhận định đất thổ cư tại huyện Đông Anh (Hà Nội) tăng đến 70%. Từ nhận định đó, nhiều người cho rằng đất nền huyện Đông Anh lại lên cơn sốt sau một vài năm trầm lắng.

Giá tăng 10%, cò thổi lên 40%

Theo một số môi giới đất nền tại Đông Anh, nơi nhiều người tìm mua nhất là 2 xã Vĩnh Ngọc và Hải Bối. Xã Vĩnh Ngọc có địa thế thuận lợi khi nằm sát chân cầu Nhật Tân mới khánh thành. Tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài và quốc lộ 5 kéo dài (dẫn tới cầu Đông Trù) đi qua chính giữa xã Vĩnh Ngọc, tạo ra hệ thống giao thông hiện đại, thuận tiện.

Xã Hải Bối cũng có địa thế đẹp khi nằm cạnh sông Hồng và cầu Thăng Long. Từ xã Hải Bối đi cầu Thăng Long hay Nhật Tân vào nội thành đều rất thuận tiện. Ngoài ra, sắp tới khu đô thị thành phố tương lai của Hà Nội sẽ dần được hình thành xung quanh trục Nhật Tân - Nội Bài. Người dân xung quanh đây gián tiếp được hưởng hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ.

Với giao thông thuận lợi, đất nền Đông Anh ngày càng được nhiều người quan tâm. Ảnh: Hiếu Công.

Vì những lý do trên, đất ở xã Vĩnh Ngọc và Hải Bối được nhiều người săn đón. Một số người mua để ở vì có nhu cầu thực sự, một số mua để đầu tư. Tuy nhiên, theo người dân tại xã Vĩnh Ngọc, đất nền được mua đầu tư chiếm tới 60%. Số lượng mua để ở thực sự chỉ khoảng 40%.

Người dân địa phương cho biết thêm kể từ năm 2009-2010 đã có rất nhiều cò đất hoạt động tại Đông Anh. Nơi hoạt động nhộn nhịp nhất vẫn là 2 xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc. Kể từ khi cầu Nhật Tân khánh thành, cò đất ngày càng nở rộ. Nếu người nào từ xa đến, không tìm hiểu kỹ sẽ được chào giá trên trời về đất nền. Giá bán có thể cao hơn 15-40% so với thực tế. Do vậy, giá đất khu vực này cao chủ yếu là do bị làm giá, đẩy lên.

Anh Nam, một môi giới đất tại địa phương, cho rằng bán đất cũng như bất cứ hàng hóa nào, môi giới hay cò đất càng chào được giá cao thì càng được hưởng nhiều hoa hồng.

Trong thực tế, với vị trí đẹp gần cầu Nhật Tân, giá đất xã Vĩnh Ngọc khu vực đường lớn dao động 30-40 triệu đồng/m2, trong ngõ 15-25 triệu đồng/m2. Tại xã Hải Bối, giá bán đất nền chỉ 12-20 triệu đồng/m2. Một số vị trí đẹp giá bán mới có thể chạm mức 30 triệu đồng/m2.

Tại Đông Anh, nơi được nhiều người tìm mua đất nhất là xã Vĩnh Ngọc. Ảnh: Hiếu Công.

Anh Bình, một người dân tại xã Vĩnh Ngọc, cho rằng giá đất ở đây chỉ nhích hơn trước 10-20%, không thể có sốt. Nhưng người mua thường dính bẫy cò thổi giá lên rất cao. Ví dụ, đất mặt đường có thời điểm đã bị đầy lên đến 150-170 triệu đồng/m2, trong ngõ lên 30-35 triệu đồng/m2.

Chính quyền phủ nhận

Ông Trần Thế Huy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, khẳng định không có chuyện sốt đất tại xã này như tin đồn thời gian qua. Theo ông Huy, giá đất nền có vị trí đẹp, mặt tiền tại xã Vĩnh Ngọc chỉ tăng khoảng 10-20%.

Về lượng giao dịch, Chủ tịch xã Vĩnh Ngọc thông tin là rất ít và chỉ có cò thổi giá. Bản thân người dân có đất thổ cư rao bán cũng không ai mua. Ông Huy khuyến cáo người mua đất tại Vĩnh Ngọc cũng như khu vực huyện Đông Anh nên tìm hiểu kỹ thông tin về giá đất, cảnh giác để tránh bị lừa.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP. Hà Nội, cũng phủ nhận việc đang sốt đất tại huyện Đông Anh. Ông Dũng thông tin những số liệu không chính xác về thị trường được cò đất đưa ra để phục vụ cho những dự án của chủ đầu tư, hoặc một nhóm người mua gom đất rồi thổi giá bung hàng.

Thông tin bán đất xuất hiện khắp nơi tại xã Vĩnh Ngọc. Ảnh:Hiếu Công.

Sở Xây dựng TP. Hà Nội thừa nhận hiện nay chỉ mới minh bạch được thông tin số lượng dự án được phép bán nhà, nhưng lượng giao dịch không thể nắm hết được. Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo thị trường bất động sản một cách chính xác rất khó, bởi bản thân các sàn giao dịch, doanh nghiệp báo cáo cũng không thật.

Vào đầu tháng 7, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills, cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng, không nên đầu tư theo tâm lý đám đông khi các quy hoạch còn chưa rõ ràng.

Bà Hằng cho rằng đối với những mảnh đất đã có sổ đỏ và quy hoạch rõ ràng thì nhà đầu tư có thể sẽ yên tâm. Tuy nhiên, khi chính nhà đầu tư chưa rõ quy hoạch thì phải hết sức cẩn trọng trước khi đổ tiền đầu tư.