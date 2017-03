Cuộc chơi đổi chiều, căn hộ cao cấp hết thời oanh liệt

Phân khúc cao cấp sau thời gian dài ở đỉnh cao đã sang chu kỳ giảm, nhường chỗ cho những phân khúc thấp hơn. Những tín hiệu điều chỉnh này đang được đánh giá là dấu hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản.

Báo cáo mới đây của CBRE Việt Nam cho biết quý III-2016 thị trường TP.HCM có 8.016 căn hộ mới từ 23 dự án. Trong đó có 13 dự án mới hoàn toàn và 10 dự án là chào bán giai đoạn sau. Con số này giảm 17% so với quý trước và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung mới của phân khúc trung cấp chiếm tỉ lệ cao nhất, chiếm khoảng 68% tổng nguồn cung mới. Tiếp theo là phân khúc cao cấp với 29% tổng nguồn cung mới.

Điểm đặc biệt so với quý trước là dù có số lượng chào bán ít hơn nhưng số căn bán được trong quý này lại tăng 32%, đạt 7.811 căn. Phân khúc trung cấp vẫn giữ kết quả kinh doanh tốt từ đầu năm với hơn 4.000 căn hộ được tiêu thụ trong quý, chiếm hơn 50% tổng số lượng căn hộ bán được.

Khi nguồn cung căn hộ cao cấp được cảnh báo có nguy cơ dư thừa từ nhiều quý trước thì những sự điều chỉnh này, được đánh giá sẽ giúp thị trường phát triển bền vững hơn.



Giá bán căn hộ đang có sự phân hóa mạnh giữa đà tăng và xu hướng giảm giá. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, quý III ghi nhận mức giá chào bán trung bình là 2.046 USD/m2, tăng 2,1% so với quý trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, phân khúc trung cấp có mức tăng cao nhất là 7% so với quý trước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đã xuất hiện những dự án giảm giá bán. Đơn cử, dự án Viva Riverside, ba mặt tiền trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6) trước đây được chào bán với mức giá khoảng 28 triệu đồng/m2 nhưng đợt mở bán 250 căn hộ mới đây, mức giá chỉ còn 21 triệu đồng/m2.

Dự án Hưng Phát Silver Star ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn, cũng chuẩn bị mở bán đợt cuối với mức giá từ 21 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn khoảng 25%, so với các dự án trong khu vực, được mở bán trước đó. Dự án căn hộ cao cấp The Southern Dragon (quận Tân Phú) cũng giảm giá khoảng 10% vì mức giá trước đây bị khách hàng đánh giá là quá “chát”…

Việc giảm giá sốc khiến không ít khách hàng đặt nghi vấn về chất lượng, tiện ích. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Phước, Tổng Giám đốc Vietcomreal, việc giảm giá bán không đồng nghĩa với giảm chất lượng, cắt giảm tiện ích mà chỉ là cơ cấu lại sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Lấy ví dụ tại một dự án trước đây của Vietcomreal, mức giá công ty đưa ra giai đoạn 1 là căn hộ hoàn thiện nhưng nay công ty điều chỉnh lại giá bán thành giao nhà thô để khách hàng có thể tự thiết kế nội thất theo ý thích và khả năng tài chính của mình.

Theo ông Nguyễn Dư Lực, Chủ tịch HĐQT Hưng Lộc Phát, thống kê hiện nay khoảng 70% nhu cầu trên thị trường bất động sản là loại căn hộ diện tích nhỏ, 1-2 phòng ngủ, giá bán 1-2 tỉ đồng.

Mặt khác, TP.HCM hiện có trên 13 triệu dân, trong đó gần 50.000 cặp kết hôn mới mỗi năm có nhu cầu thuê nhà, tạo lập nhà ở. Do đó, thị trường có lúc chạy đua theo phân khúc giá cao nhưng đây là xu hướng không bền vững.

Ngay từ đầu, công ty đã xác định phát triển các dự án giá trên dưới 1 tỉ đồng/căn, chấp nhận biên lợi nhuận thấp nhưng đáp ứng đúng nhu cầu thực. Thực tế, đa phần những dự án chết trước đây đều có nguyên nhân bắt nguồn từ việc doanh nghiệp đầu tư dàn trải và rời xa nhu cầu thực.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty Địa ốc Trường Phát, cho rằng sau nửa đầu năm 2016 với giao dịch chững lại, các chủ đầu tư đã có động thái cắt giảm nguồn cung mới và tập trung xử lý hàng tồn.

Bên cạnh đó mức lợi nhuận kỳ vọng cũng được cân đối ở mức hợp lý để đưa ra mức giá phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Có những dự án thậm chí cắt giảm 50% lợi nhuận so với kỳ vọng ở giai đoạn thị trường phát triển nóng để đảm bảo thanh khoản.

Thực tế, những dự án giao dịch tốt thời gian qua như căn hộ Võ Đình (quận 12), Moon Light Residence (quận Thủ Đức), Richmond City (quận Bình Thạnh), Hưng Phát Silver Star, Him Lam Phú Đông… đều có điểm chung là mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu thực.

“Trong một thị trường mà người mua ngày càng am hiểu và có nhiều sản phẩm cạnh tranh thì để đạt được kết quả kinh doanh tốt, các chủ đầu tư chắc chắn sẽ phải tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình từ khâu thiết kế, chất lượng, phương thức thanh toán đến đội ngũ bán hàng và tiếp thị. Những doanh nghiệp không kịp thích nghi khi thị trường thay đổi sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới” - bà Dương Thùy Dung, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn CBRE Việt Nam, nhận định.